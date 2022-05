Marco Maccarini all’Isola dei Famosi 2022: chi è, età, carriera, oggi, moglie, figli e Instagram

Tutto pronto per la nuova avventura dell’Isola dei Famosi, il reality che da anni appassiona i telespettatori. Tra sfide sempre più dure, lotta per la sopravvivenza, nuovi concorrenti stanno per sbarcare in Honduras e dovranno solo mettersi alla prova, stare alle leggi della natura, che regna su ogni cosa. Tra i protagonisti di questa edizione, che vede al timone come sempre Ilary Blasi, anche il conduttore Marco Maccarini.

Dagli esordi al debutto di Marco Maccarini in tv

Marco Maccarini è nato a Torino il 22 luglio del 1976 ed è un noto conduttore televisivo e radiofonico. A 17 anni, insieme all’amico Beppe Risso, ha formato i Cabaret Baudelaire e con lui ha suonato per le vie di Torino, poi si è iscritto all’istituto grafico pubblicitario, ma ha abbandonato gli studi per volare in Inghilterra. Maccarini è tornato in Italia per gli obblighi di leva, ha scelto di effettuare il servizio civile e in questo periodo ha affrontato anche i provini per Cercasi VJ, diventando così un vj di MTV. Il suo primo programma per MTV è MTV Sports, con il quale ha girato l’Italia, poi con Giorgia Surina si è trasferito a Londra per condurre Select.

Maccarini ha condotto diversi programmi e nel 2002 è stato il volto dell’anteprima del Festivalbar e nel 2003 del Dopofestival di Sanremo. Nel 2004, poi, ha ricevuto il Telegatto, ha condotto Festivalbar e nel 2005 è stato il protagonista della seconda edizione di Comedy Lab.

Le Iene e Amici di Maria De Filippi

Nel 2007 Maccarini è entrato a far parte del cast de Le Iene come inviato, mentre il 2 marzo è stato uno dei 5 membri della Giuria di Qualità dei Giovani al Festival di Sanremo. Poi, è diventato telecronista di Sky Sport e nel 2015 è stato docente di canto nel talent Amici di Maria De Filippi. Ora, invece, è pronto per sbarcare in Honduras come nuovo naufrago dell’Isola dei Famosi.

Chi è la compagna Olivia Verona?

Marco Maccarini da ben 15 anni è fidanzato con Olivia Verona. E dal loro amore sono nati due figli, Theo e Mia. La donna ha una laurea in scienze dei beni culturali, ha frequentato corsi di cinema e si è occupata della realizzazione e produzione di documentari. Attualmente lavora come interior design.

“Io e Marco ci siamo conosciuti a una festa che io stessa avevo organizzato – ha raccontato la donna in un’intervista. Lui poi stava per entrare nella sua nuova casa e alla fine ci siamo andati insieme. Dopo un anno ero incinta”.

Instagram: Marco Maccarini punta sui social

Marco Maccarini ha un profilo Instagram e con l’account @marcomaccarini vanta oltre 72 mila followers.