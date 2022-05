Giorgia Surina: chi è, età, carriera, oggi, matrimonio con Nicolas Vaporidis, Instagram e fidanzato

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche la conduttrice radiofonica e attrice Giorgia Surina, che si racconterà a cuore aperto tra vita privata e carriera.

Dagli studi al debutto di Giorgia Surina in tv e in radio

Giorgia Surina è nato a Milano l’8 marzo del 1975 da padre croato e da madre pugliese. Sappiamo che è cresciuta a Corsico, che si è diplomata al PACLE e ha conseguito una laurea in scienze della comunicazione alla IULM. La sua prima apparizione in tv è stata sul circuito Junior Tv, dove ha condotto un programma contenitore per i ragazzi, mentre nel 1998 ha esordito su MTV in Hitlist Italia. Ha avuto modo di intervistare artisti, anche dal calibro internazionale come Ricky Martin, Britney Spears, Mariah Carey, Vasco Rossi ed è una nota conduttrice radiofonica. Su Canale 5, invece, ha condotto due edizioni di Zelig Off e ha posato senza veli per Max.

In tv è stata anche coprotagonista, insieme con Emilio Solfrizzi, della terza stagione della sit-com Love Bugs suu Italia 1 e ha interpretato il maresciallo Michela Riva nella serie RIS 4, mentre nel 2009 è stata testimonial della pubblicità della linea di shampoo Pantene. Nel 2010 è entrata nella squadra di speaker di RTL 102.5, mentre quattro anni dopo, come attrice, è entrata nel cast della nona stagione della fiction Don Matteo, nel ruolo di Bianca Venezia. Nel 2016, invece, l’abbiamo rivista su Rai 1 nella serie tv Non dirlo al mio capo e nel 2017 è diventata la conduttrice di Festival Show.

La vita privata e la storia d’amore con Nicolas Vaporidis

Ma veniamo alla vita privata. Giorgia Surina ha avuto una lunga storia d’amore con Antonio Campo Dall’Orto, storico manager di MTV Italia, poi amministratore delegato della Rai. Nel 2012, però, si è sposata con rito civile a Milano, poi a Mykonos, con l’attore romano Nicolas Vaporidis, ora impegnato come naufrago all’Isola dei Famosi. Nel 2014 la coppia, però, ha annunciato il divorzio. E ora Giorgia Surina sembrerebbe essere single: sui social, almeno, non fa trapelare nulla.

Il libro ‘In due sarà più facile restare svegli’

Recentemente Giorgia Surina, attrice e conduttrice di successo, ha pubblicato un romanzo dal titolo ‘In due sarà più facile restare svegli’, libro che sicuramente presenterà nel corso della trasmissione di Serena Bortone. Come ha spiegato lei stessa, si tratta di una storia di due donne, che affrontano le avversità della vita in un solo modo: rialzarsi, rifiorire.

Giorgia Surina punta su Instagram

Su Instagram è molto seguita, con l’account @giorgia_onmymind vanta 675 mila followers.