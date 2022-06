Isola dei Famosi, quanto ha guadagnato Nicolas Vaporidis con la vittoria: la cifra folle

Dopo esattamente 99 giorni di permanenza in Honduras, sull’Isola dei Famosi, ieri i telespettatori, quelli che hanno seguito da sempre il reality di Canale 5, hanno deciso di premiare Nicolas Vaporidis. È lui, l’attore romano, il vincitore dell’edizione più lunga di sempre. Ma quanto ha guadagnato? Qual è stato il suo cachet per tutte quelle settimane, tra mancanza di cibo e stanchezza?

Lo ‘stipendio’ di Nicolas Vaporidis: ecco a quanto ammonta il cachet

Nicolas Vaporidis, stando alle indiscrezioni, sembrerebbe essere stato uno dei concorrenti più pagati di questa edizione. Il cachet, lo ricordiamo, varia da personaggio a personaggio: più il vip è noto, più il guadagno, come accadeva anche per il GF VIP, è alto.

L’attore romano pare abbia guadagnato circa 10.000 euro a settimana, quindi in 14 settimane di permanenza avrebbe portato a casa ben 140.000 euro.

Il montepremi finale dell’Isola dei Famosi

A quella somma va aggiunto il montepremi finale perché Nicolas Vaporidis ha battuto al televoto Luca Daffrè, ha sbaragliato tutti e ha vinto l’edizione dell’Isola dei Famosi. Il montepremi ammonta a 100.000 euro, ma 50.000 vanno devoluti in beneficenza. In ogni caso, una cifra niente male per l’attore che ha iniziato la sua esperienza in sordina e che poi si è fatto amare da tutti.