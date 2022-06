Chi ha vinto l’Isola dei Famosi 2022? Nome del vincitore e montepremi

Sembrava davvero impossibile, così lontano. E, invece, il giorno della finale dell’Isola dei Famosi è arrivato: solo uno dei concorrenti ancora in gara, lì in Honduras, tra mancanza di cibo e stanchezza, tornerà in Italia da ‘vincitore’. Chi avrà questo privilegio? Chi vincerà l’edizione più lunga di sempre da quando è iniziato il programma?

Il vincitore dell’Isola dei Famosi 2022 è…

I finalisti dell’Isola dei Famosi 2022 sono i due veterani Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro, che sono nel reality da ben 99 giorni, poi i nuovi arrivati Luca Daffrè e Marialaura De Vitis, che si sono fatti apprezzare e amare dal gruppo. Al televoto, invece, Mercedesz Henger e Nick Luciani. Chi di loro vincerà la trasmissione?

Quanto guadagna chi vince il reality?

Non è chiaro il guadagno dei vip, quelli che hanno partecipato all’Isola dei Famosi, ma i loro cachet dovrebbero essere in linea con quelli delle altre trasmissioni di Canale 5, come il Grande Fratello Vip. Lo ‘stipendio’, quindi, varia a seconda della popolarità del personaggio del mondo dello spettacolo, ma secondo alcune indiscrezioni i naufraghi pare portino a casa un importo che va dai 5 mila ai 7 mila euro a settimana.

Il montepremi finale, però, è di 100.000 euro, con 50.000 euro che andranno in beneficenza. Il restante, invece, sarà nelle tasche del vincitore.