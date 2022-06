Chi vincerà l’Isola dei Famosi 2022? Nomi dei finalisti, quote, sondaggi e pronostici sulla finale

Tra una settimana esatta si concluderà l’avventura dei naufraghi in Honduras perché l’Isola dei Famosi, dopo mesi durissimi, chiuderà i battenti. Tra polemiche, discussioni, fraintendimenti, mancanza di cibo e tanti sacrifici, il giorno tanto atteso dai concorrenti è quasi arrivato, ma solo uno di loro riuscirà ad arrivare fino alla fine e a rientrare in Italia da ‘trionfatore’. Chi avrà questo privilegio?

Il nome del (possibile) vincitore dell’Isola dei Famosi 2022: cosa dicono i bookmaker

Fino a qualche settimana fa, per i telespettatori il vincitore si nascondeva tra Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni, ma in realtà i due concorrenti hanno deciso di abbandonare il gioco prima della finale. E, quindi, tutte le carte sono state rimescolate. Ora, c’è chi punta tutto su Edoardo Tavassi, che si è fatto conoscere e ha fatto divertire il pubblico, e Nicolas Vaporidis, l’attore che è già in finale e che ha iniziato la sua esperienza un po’ in ‘sordina’, da solitario e tra polemiche. Sarà davvero così?

Le quote dei bookmaker su Nicolas Vaporidis si aggirano attorno al 2,00, mentre per Edoardo vanno dal 2,50 al 3,50. Avranno ragione?

Quote e classifica dei finalisti

Ma vediamo, ora, l’elenco con le quote vincenti dei concorrenti in gara all’Isola dei Famosi secondo Snai: