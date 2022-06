Televoto Isola dei Famosi 2022, chi viene eliminato tra Mercedesz e Nick? Sondaggi, percentuali e anticipazioni

Il conto alla rovescia, ormai, si può attivare perché mancano davvero pochissimi giorni alla finale dell’Isola dei Famosi, il reality all’insegna dell’avventura che da mesi sta appassionando migliaia e migliaia di avventura. Dopo l’eliminazione definitiva di Gennaro Auletto e la gioia di Nicolas Vaporidis, che è diventato a tutti gli effetti il primo finalista di questa lunghissima edizione, lunedì cosa succederà in puntata? Chi dei naufraghi dovrà abbandonare il gioco, ora che sta per giungere al capolinea?

Mercedesz Henger e Nick Luciani al televoto all’Isola dei Famosi

Al televoto, quindi a rischio eliminazione, ben due concorrenti. Stiamo parlando di Mercedesz Henger, che non è certo un ‘volto’ nuovo del reality e che da subito ha fatto parlare di sé per via di quel rapporto speciale con Edoardo Tavassi, e di Nick Luciani, uno dei Cugini di Campagna, spesso al centro di polemiche. Chi di loro dovrà abbandonare il reality e sbarcare sull’ultima spiaggia di Playa Sgamada?

Chi verrà eliminato tra di loro?

Stando ai sondaggi pubblicati sul sito Isola dei Famosi Forum Free, il pubblico sembrerebbe essere intenzionato a salvare Mercedesz Henger con il 50.87%. Non tanto lontano da quella percentuale, però, ci sarebbe Nick Luciani (con il 49.13%): chi di loro, quindi, verrà eliminato? Lo scopriremo solo lunedì sera, nel corso della semifinale!

Chi andrà in finale?

Nicolas Vaporidis è già in finale, ma ora è partito il ‘toto nome’ per individuare gli altri finalisti. I preferiti dei telespettatori, sempre stando ai sondaggi, sono:

Nick Luciani

Carmen Di Pietro

Edoardo Tavassi

Meno preferiti, invece, Estefania, Mercedesz, Luca e Pamela. Sarà davvero così? La finale si chiuderà con i ‘veterani’ del reality, quelli che vivono in Honduras da più giorni?

Quando va in onda la prossima e ultima puntata?

La prossima puntata dell’Isola, che sarà anche l’ultima, andrà in onda – salvo cambiamenti del palinsesto – lunedì 27 giugno, sempre in prima serata su Canale 5. In quella data verrà decretato il vincitore: chi trionferà?