Gennaro Auletto all’Isola dei Famosi 2022, chi è il modello: età, carriera, Instagram e fidanzata

Tutto pronto per la nuova avventura dell’Isola dei Famosi, il reality che da anni appassiona i telespettatori. Tra sfide sempre più dure, lotta per la sopravvivenza, nuovi concorrenti stanno per sbarcare in Honduras e dovranno solo mettersi alla prova, stare alle leggi della natura, che regna su ogni cosa. Tra i protagonisti di questa edizione, che vede al timone come sempre Ilary Blasi, anche il modello Gennaro Auletto.

Dagli esordi al debutto di Gennaro Auletto come modello

Gennaro Auletto è un giovane modello italo-marocchino. Ha 22 anni e si definisce ‘ambizioso, solare e indipendente’, pronto a sbarcare in Honduras per partecipare all’Isola dei Famosi. Gennaro, nato da madre marocchina e padre napoletano, è cresciuto tra Napoli e Casablanca ed è un modello molto famoso. A Vogue Arabia ha raccontato di non aver mai pensato di fare questo lavoro, poi a 18 anni ha calcato le prime passerelle e non si è più fermato. La prima occasione, come ha raccontato al giornale, è arrivata a Capri, quando due famosi designer di gioielli erano alla ricerca di nuovi volti per la campagna pubblicitaria. Da lì è partito tutto.

Chi è la fidanzata, vita privata

Bello, fisico scultoreo, occhi scuri. Sicuramente tante fan e pretendenti, ma nessuna certezza sulla presenza di una fidanzata. Si lascerà andare all’Isola dei Famosi? E se è single, troverà l’amore lì? Chissà, mai dire mai!

Instagram: Gennaro Auletto punta sui social

Gennaro Auletto ha un profilo Instagram e con l’account @gennaro_auletto vanta oltre 24 mila followers.