Luca Daffrè: chi è, età, Uomini e Donne, modello, Instagram, ex manager, Angela Nasti

Tutto pronto per la nuova avventura dell’Isola dei Famosi, il reality che da anni appassiona i telespettatori. Tra sfide sempre più dure, lotta per la sopravvivenza, nuovi concorrenti stanno per sbarcare in Honduras e dovranno solo mettersi alla prova, stare alle leggi della natura, che regna su ogni cosa. Tra i protagonisti di questa edizione, che vede al timone come sempre Ilary Blasi, anche il modello Luca Daffrè.

Chi è il nuovo naufrago dell’Isola dei Famosi

Luca ha 29 anni. Nel 1995 nasce a Trento ma per lavoro ha iniziato a spostarsi e a viaggiare sempre di più. Lavora come modello ed influencer ormai da parecchi anni. Ha lavorato con brand del calibro di Dolce e Gabbana e tanti altri. Il suo boom è stato nel 2018, quando hanno deciso di selezionarlo come tentatore a Temptation Island. Successivamente ha partecipato a ben due edizioni di Uomini e Donne come corteggiatore.

Da Uomini e Donne all’Isola dei Famosi

La decisione ormai è confermata. L’Isola dei famosi continuerà fino a Giugno. Uno sforzo grandissimo per i concorrenti ma una nuova opportunità per chi entrerà da poco. Come abbiamo detto, il nuovo concorrente sarà Luca Daffrè, conosciuto maggiormente per il suo percorso a Uomini e Donne nel 2018.

Corteggiatore di Teresa Langella

La prima volta che Luca appare negli schermi per il programma condotto da Maria De Filippi, è stato per la tronista Teresa Langella. Il suo stile, il suo fascino e il suo carattere, hanno subito attirato l’attenzione della ragazza che però, a lungo andare, è andata persa. Il modello infatti è alquanto “tenebroso” e molto pacato rispetto al carattere della bellissima Teresa, una donna con un forte carattere tipico del sud. Le cose tra i due infatti non andarono. La modella ha scelto un altro ragazzo con il quale è ancora fidanzata.

Corteggiatore Angela Nasti

Successivamente Angela Nasti, sorella di Chiara, ha partecipato come tronista al programma. Lei ha chiesto di Luca Daffrè perché molto incuriosita e perché già provava interesse. I due hanno iniziato a conoscersi piacendosi particolarmente, infatti tutti erano convinti che si sarebbero scelti. Però non è stato così. Angela ai tempi ha scelto un altro ragazzo, Alessio.

La lite tra Luca Daffrè e il suo ex manager

Il suo vecchio manager è Andrea di Carlo, l’ex fidanzato della cantante Arisa. Il manager critica e denuncia fortemente l’ingratitudine del ragazzo per non averlo mai menzionato e per aver addirittura detto che non è stato seguito da nessuno.

A prova di ciò, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato diversi screen delle mail che ha inviato al suo ex cliente Luca.

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha pubblicato nelle sue storie che probabilmente la lite è nata tutta dal cambio di agenzia di Luca.

“E’ evidente che il ragazzo dopo aver ottenuto quello che voleva gli abbia voltato la faccia. Credo che tutto sia nato perché Daffrè dopo aver ricevuto i suoi aiuti sia passato alla Benegas”.

Alcune curiosità su Luca Daffrè