Nicolas Vaporidis, chi è la misteriosa fidanzata ‘Ali’: matrimonio in vista?

È riuscito a resistere ben 99 giorni in Honduras, tra mancanza di cibo, stanchezza, lontananza da casa, ma ieri il pubblico lo ha premiato. E Nicolas Vaporidis, l’attore romano, ha vinto l’Isola dei Famosi, battendo all’ultimo televoto il modello Luca Daffrè, uno degli ultimi arrivati. Ora, quindi, non si fa altro che parlare di lui, della sua vita lavorativa e della sfera sentimentale: nel cuore dell’attore, infatti, c’è una ragazza. Lei si chiama Alì, è una donna ‘misteriosa’, lontana dai riflettori e dal mondo dello spettacolo.

Chi è la fidanzata di Nicolas Vaporidis?

Nicolas Vaporidis, ormai da anni, vive a Londra. Ed è qui che ha conosciuto e si è innamorato di Alì, la sua fidanzata. L’attore è sempre stato molto riservato, non si è mai sbilanciato, ma durante un confessionale all’Isola dei Famosi ha raccontato: “Non ho mai incontrato una persona così. Questo tipo di sentimenti non ero abituato a viverli. Quando ho conosciuto lei ho visto qualcosa che qualche anno fa non ero capace di vedere”.

Non abbiamo nessuna informazione su Alì, una ragazza che preferisce stare lontana dal mondo dello spettacolo. Eppure, in una delle puntate del reality ha deciso di rompere ogni silenzio e di spedire una lettera al suo fidanzato: “Caro Nicolas, prima di tutto volevo dirti che sto bene. Sono qui, esattamente dove mi hai lasciata e ti seguo ogni giorno (….) Vai avanti così, sei sempre nei miei pensieri e non vedo l’ora di abbracciarti”. E ora, finalmente, si potranno rivedere e recuperare tutti i mesi persi!

E magari chissà, anche sposarsi: Nicolas Vaporidis convolerà a nozze con Alì?