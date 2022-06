Palinsesti Mediaset 2022-2023: programmi, reality, fiction e film da settembre, ecco quali

Dopo la Rai, oggi anche Mediaset ha presentato i nuovi palinsesti per la prossima stagione televisiva. Tra programmi, conferme, nuove fiction e stagioni da non perdere, per non parlare poi del settore dell’informazione: i telespettatori possono tirare un sospiro di sollievo perché le alternative non mancheranno, la scelta a partire da settembre sarà vasta.

Luca Argentero alla conduzione di Striscia la Notizia

Dopo anni alla Rai con il camice da medico per la fiction ‘Doc nelle tue mani’, Luca Argentero è pronto a sbarcare su Canale 5 perché presto si siederà dietro al bancone di Striscia la Notizia e condurrà il tg satirico più amato di sempre. Con lui ci sarà Alessandro Siani, che aveva esordito l’anno scorso facendo coppia con Vanessa Incontrada.

Torna La Talpa su Canale 5: ecco tutti i programmi da settembre

Tantissime le novità: in prima serata, infatti, Piero Chiambretti condurrà Talentissimo me su Canale 5, una serata evento per celebrare i trent’anni di Mai dire Gol. Poi, ci sarà il ritorno di Zelig, di Michelle Impossible, de La Talpa (ma il nome del conduttore resta ancora top secret). Spazio anche al nuovo format di reality Mia mamma e tuo papà, alla comicità di Pio e Amedeo che ritorneranno in autunno su Canale 5 con tre imperdibili puntate di Emigratis. Su Italia 1 ci saranno le Iene (al timone Belen Rodriguez e Teo Mammuccari), Back to School con Federica Panicucci. E ancora, a metà settembre riprenderà il GF VIP, con la nuova opinionista Orietta Berti.

Quali sono le fiction Mediaset per la prossima stagione televisiva?

Tanti programmi e a tutte le fasce orarie, ma anche molte nuove fiction. Ecco quali andranno a riempire il ‘palinsesto’ Mediaset nella prossima stagione televisiva:

Il patriarca con Claudia Amendola (6 serate)

L’anima gemella con Daniele Liotti (4 serate)

La ragazza di Corleone con Rosa Diletta Rossi

Viola come il mare con Can Yaman e Francesca Chillemi (in 6 serate)

Bardot (3 serate)

Ritorneranno, poi, le nuove stagioni di Fosca Innocenti (4 serate), Luce dei tuoi occhi e Buongiorno mamma (entrambe in 6 serate).

