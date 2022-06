Belen ricatta Antonino Spinalbese i divieti e le condizioni per partecipare al reality

Antonino Spinalbese parteciperà alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Quella che era solamente una voce di sottofondo adesso è diventata realtà ma la presenza del ragazzo — ex fiamma dello showgirl Belen Rodriguez — è vincolata da alcuni divieti e condizioni posti dalla stessa Belen.

Antonino Spinalbese alla settimana edizione del GF Vip 7

Originario della provincia di Napoli e noto per essere l’ex fidanzato di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese, sembra essere tra la rosa dei favoriti per la settima edizione del Grande Fratello Vip, il reality che mette in mostra la vita della casa più spiata d’Italia.

L’ingresso di Spinalbese nel reality sarebbe una trovata geniale per la trasmissione e certamente contribuirebbe al refresh della stessa che il conduttore Alfonso Signorini, si è deciso a mettere in atto.

Tuttavia, il parrucchiere napoletano non ha ancora risposto alla proposta di Signorini, la quale rappresenterebbe per lui una fortunata occasione per la sua carriera professionale. Dietro questa indecisione semberebbero esserci delle condizioni dettare dalla stessa Belen.

La condizione di Belen

In vista della partecipazione al reality di Antonino Spinalbese, Belen ha posto una condizione: la piccola Luna Marie, frutto del loro amore adesso tramontato, non deve comparire durante il reality. La showgirl non vuole infatti far esporre la piccola ai media televisivi, lanciandola nel mirino della cronaca rosa.

Queste le motivazioni alla base dell’incertezza di Spinalbese. Quest’ultimo, dal canto suo, non riuscirebbe a stare per così tanto tempo lontano dalla piccola Luna Marie alla quale è molto legato.