Antonino Spinalbese: ecco cosa ha detto sul ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Ha rotto il silenzio e ogni muro Antonino Spinalbese, l’ex fidanzato di Belen Rodriguez e papà della piccola Luna Marì. Dopo il grande amore, i due hanno deciso di lasciarsi, di percorrere strade diverse e la modella argentina è ritornata sui suoi passi perché ora è di nuovo felice al fianco del marito Stefano De Martino. E per la prima volta, il giovane Spinalbese, intervistato dal settimanale Chi, ha deciso di parlare, di dire la sua.

Qual è la paura di Antonino Spinalbese e cosa ha detto nell’intervista

In attesa di capire se Spinalbese farà parte o meno del prossimo cast del GF VIP, il taciturno modello si è lasciato andare sulle pagine del settimanale Chi e ha confessato qual è la sua paura più grande: “È quella di non veder crescere mia figlia tutti i giorni, essendo io e sua madre separati. La curiosità di vedere ogni suo cambiamento è impagabile”.

Poi nel corso dell’intervista ha raccontato cosa è successo con l’ex fidanzata Belen: “Mi sono fatto trasportare, come sempre, dalle emozioni. Non mi penso di aver seguito questa strada perché mi ha sempre premiato. So che ogni mia scelta mi porterà a qualcosa di bello”. E in effetti, dal loro amore è nata la meravigliosa Luna Marì. Poi, però, la rottura subito dopo: ‘C’è stato un cambiamento di quello che ciascuno voleva dalla vita, di quelle differenze che prima erano coperte dall’amore. Avevo scelto di affrontare la vita come padre, basavo la mia esistenza sulla famiglia, mentre lei diceva che si potevano avere entrambe le cose, la famiglia e una propria vita. Non eravamo allineati”.

Come sono i rapporti con Belen e Stefano De Martino

Ora i rapporti con Belen sono pacifici perché al primo posto resta la bimba, che ha priorità su tutto. Su Stefano De Martino, invece, Spinalbese ha detto: ‘Spero che fra loro, a questo punto, duri per sempre. Sarebbe un bene per i bambini, se non ci sono altri cambiamenti è meglio. Non possiamo più sbagliare’.