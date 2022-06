Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ‘matrimonio segreto’: spunta la fede al dito

Continuano a far parlare di sé Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Prima il grande amore, il matrimonio, la nascita di Santiago e la fine, che sembrava definitiva, di quel rapporto. Poi, per la gioia dei fan che seguono la coppia da sempre, il riavvicinamento perché ‘certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano’. E loro lo sanno bene. Ma si sono sposati di nuovo?

Belen e Stefano si sono sposati di nuovo?

Stefano De Martino, venerdì scorso, è stato ospite con Andrea Delogu al concerto dedicato ai 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio in piazza Plebiscito, a Napoli. E i più attenti hanno notato che il conduttore, che presto debutterà su Rai 2 in uno ‘show musicale’, portava al dito la fede. Nessun secondo matrimonio, ma solo quella promessa fatta alla moglie nel 2013, quando si sono sposati in chiesa dopo la nascita di Santiago. Poi, nel 2015 la separazione legale, nel 2019 la relazione che sembrava essere stata rimessa in piedi, fino a quando ogni speranza sembrava vana.

Sembrava, al condizionale, perché quel ritorno di fiamma, a distanza di anni, c’è stato. E ora è certezza. La famiglia si è riunita: i due sono felici come non mai perché il sentimento vero, alla fine, non muore mai.