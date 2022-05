Stefano De Martino, ‘salta’ il matrimonio con Belen: ‘Non ci risposeremo’

La storia d’amore tra Stefano De Martino e Belen è una delle storie che in questi anni ha fatto più sognare. Tira e molla continui. Litigi. Continui riavvicinamenti. E alla fine famiglia. L’amore per il loro figlio Santiago non li ha mai realmente separati, nonostante i periodi difficili. Da poco sono girate alcune voci di un secondo loro matrimonio. Belen aveva infatti rimesso la fede e tante, tantissime, le segnalazioni del loro rientro. Ora, altre novità. Non smetteranno mai di sorprenderci.

Belen e Stefano insieme

Prima sono stati visti con il loro figlio Santiago. Alcuni hanno pensato che non significasse niente, altri, i più attenti, avevano già capito. Infatti, dopo poco, sono uscite altre foto di loro due, da soli, insieme, in vacanza. Poi loro tre. Poi anche insieme alla figlia di Belen, avuta con il suo ex fidanzato Antonio. Stefano dice di sentirsi “suo zio”.

Le dichiarazioni dei due

I due non si sono ancora aperti ufficialmente. Non mancano sicuramente le ‘frecciatine’ di Belen, l’ultima a Le Iene. Ancora, non mancano i loro post che inevitabilmente confermano alcune voci.. Ma da pochissimo le dichiarazioni più importanti, quelle da parte di Stefano.

Stefano De Martino e il matrimonio con Belen

In un’intervista al Corriere, Stefano ha raccontato prima del suo nuovo film, poi del matrimonio con Belen. I due sono stati etichettati come Al Bano e Romina 2.0. Lui, scherzandoci su, ha confermato. Alla domanda poi se volesse di nuovo risposare la sua bella ha risposto:

“Di matrimonio ne ho fatto uno, e quello nostro per come si è svolto basta avanza per altre due-tre vite”.