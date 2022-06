Belen Rodriguez lascia Mediaset e passa a Discovery: ecco il rumor

Si continua a parlare di Belen Rodriguez, la conduttrice che recentemente abbiamo visto al timone de Le Iene su Italia 1 e che ora è felice, di nuovo, al fianco del marito Stefano De Martino. Questa volta, però, non si parla di lei dal punto di vista sentimentale, ma da quello lavorativo. Perché? Secondo un’indiscrezione riportata da Dagospia, la bella argentina presto potrebbe sbarcare su Discovery e quindi sarebbe pronta a dire addio a Mediaset. Ma sarà davvero così?

Belen Rodriguez sbarcherà su Discovery?

Belen Rodriguez, quindi, presto potrebbe sbarcare su Discovery, ma questo come spiega Dagospia non implicherebbe un addio definitivo a Mediaset, l’azienda per la quale la showgirl argentina lavora da anni. Tra l’altro, recentemente è stata confermata proprio la sua conduzione per la prossima stagione di Tu si que Vales e le Iene.

Eppure, Discovery avrebbe in mente per lei un nuovo programma, ancora tutto avvolto nel mistero. Belen Rodriguez accetterà? Le trattative sono ancora in corso, ma tutti fanno a gara per ‘averla’ in televisione perché con la sua simpatia, il suo carisma e il suo talento, Belen sa come attirare i telespettatori e come far divertire il pubblico che da anni la segue. E la stima!