Francesca Chillemi, morta la nonna dell’attrice di Viola come il mare: ‘Sei parte di me’

E’ morta la nonna di Francesca Chillemi, celebre attrice della fiction su Canale 5 Viola come il mare. L’attrice ha condiviso un’immagine con la nonna su Instagram per darle l’ultimo addio, scrivendo nella didascalia: “Nonna Ciccina questo non è un addio, non andrai mai via, sei parte di me, con me, per sempre. Nonna tu non sai quanto mi hai fatto sentire amata…”

I messaggi di cordoglio da parte dei colleghi

Tantissimi i messaggi da parte di amici e colleghi che hanno scritto sotto al post frasi di amore e cordoglio: Elena Santarelli, Andrea Paris, Ludovica Sauer, Flavia Pennetta, Elena Sofia Ricci e tanti altri nomi noti del cinema e dello spettacolo le hanno lasciato un cuore.

Anche la mamma di Francesca Chillemi, Maria Sciotto, ha salutato sua madre su Instagram: “La mia è stata una grande mamma, una grande nonna, una grande donna. Sempre pronta al sacrificio ed all’aiuto. Sempre pronta a mettersi da parte per i figli e i nipoti. Sempre presente per ognuno di noi. Non ti dimenticherò mai, cara mamma. Vivrai sempre nei miei ricordi, accanto a papà”.