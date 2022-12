Che Dio ci Aiuti 7: quando inizia su Rai 1, quante puntate sono, cast e ultime news su Suor Angela

Che Dio ci Aiuti sta per arrivare su Rai 1 ed è davvero tutto pronto per la settima e imperdibile stagione. Dopo anni di pausa e di attese, i telespettatori possono tirare un sospiro di sollievo e attivare il conto alla rovescia perché il nuovo anno, il 2023, inizierà col botto dal punto di vista televisivo. Sì, perché su Rai 1 salvo cambiamenti del palinsesto, da giovedì 12 gennaio riprenderanno le avventure del convento più famoso e amato di sempre. Ma cosa succederà in questa imperdibile stagione? Ci saranno colpi di scena? Tra emozioni e risate, la serie tv farà sicuramente record di ascolti. Su questo non ci sono dubbi.

Perché Suor Angela lascia il convento di Che Dio ci Aiuti 7?

Riflettori puntati su una protagonista della serie tv: Suor Angela, interpretata da anni dall’attrice Elena Sofia Ricci. Stando alle anticipazioni, la suora sarà presente sì nella settima stagione, ma solo in tre puntate: poi lascerà il convento, andrà a prestare la sua missione in carcere e il suo posto verrà preso da Azzurra (interpretata da Francesca Chillemi). A dirlo è stata proprio l’attrice: “Ho sempre detto che avrei lasciato Che Dio ci aiuti e così sarà. Io ci sarà in tre episodi, nella prima puntata e mezzo, poi farò due apparizioni nella settima e alla fine”. Questo, quindi, è il primo di una lunga serie di colpi di scena.

Il cast, ci sarà anche Orietta Berti

Il posto di Suor Angela, quindi, verrà preso da Azzurra, che potrà contare sull’aiuto e supporto di Suor Costanza. Ma non mancheranno i colpi di scena, tra amori che nascono, gelosie e gialli da risolvere. Nel cast ci sarà anche Orietta Berti, che interpreterà se stessa in un episodio: la cantante, infatti, si recherà in convento per chiedere aiuto e per risolvere i suoi problemi di ansia. Ce la farà Azzurra a convincerla a salire sul palco?

Quante puntate sono, quando finisce

Nel cast rivedremo Pierpaolo Spollon, Valeria Fabrizi, Fiorenza Pieri, Federica Pagliaroli, Ileana D’Ambra. E la serie tv, che prenderà il via il prossimo 12 gennaio, terrà compagnia al pubblico per ben 10 serate (due episodi in ogni puntata). Bisogna solo pazientare un po’ perché il momento, quello atteso da tanti, è quasi arrivato!