Che Dio ci Aiuti 7, l’addio di Suor Angela: cast, quando inizia e anticipazioni

Che Dio ci aiuti è arrivato alla settimana stagione, ma non senza novità: Suor Angela parteciperà solo alle puntante iniziali per poi uscire di scena. Non ricoprirà più come nelle precedenti edizioni della fiction il ruolo principale che verrà affidato ad Azzurra. Sembra, però, che saranno diverse le novità che i telespettatori dovranno attendersi in questo nuovo appuntamento con una delle fiction più amate. Andiamo a veder di cosa si tratta.

Tutte le novità della nuova stagione della fiction

Sicuramente che Dio ci Aiuti 7 farà capolino sul piccolo schermo all’inizio del 2023 per quanto ancora non sia stata ufficializzata la data di inizio. Basandoci sulla precedente stagione dovrebbe andare in oda da gennaio a marzo. Appuntamenti nei quali verranno proposte due puntata la volta per un totale di 20 puntate complessive.

Azzurra, la nuova protagonista della serie verrà lasciata sola nel convento quando Suor Angela andrà via. Anche se nel giro di poco dovrebbe essere raggiunta da tre volti nuovi, Sara Catena e Ludovica, con le quali Azzurra creerà un ottimo rapporto. Non mancheranno nuovi amori e altri colpi di scena per una fiction che si annuncia ancora una volta avvincente.

Cast

Francesca Chillemi, nei panni di Azzurra, sarà il personaggio principale nella nuova stagione, dopo il saluto alla fiction di Elena Sofia Ricci, Suor Angela. Valeria Fabrizi, vestirà i panni di Suor Costanza, Pierpaolo Spollon, sarà Emiliano e ci sarà, come annunciato l’ingresso di Fiorenza Pieri, Federica Pagliaroli, Emma Valenti e Ileana D’Ambra.