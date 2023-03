Che Dio ci Aiuti 7, anticipazioni ultima puntata: trama episodi giovedì 16 marzo 2023

Ultimo appuntamento con l’amata e seguitissima fiction Che Dio ci aiuti 7. Ma cosa vedremo nel tanto atteso finale di questa settima stagione? Cosa accadrà? Sono queste le domande che tutti si fanno dopo la messa in onda degli ultimi episodi. In attesa dunque dell’ultima puntata, che verrà trasmessa esattamente tra una settimana sempre in prima serata su Rai 1 dalle 21.30 (repliche in streaming su Rai Play), scopriamo insieme tutte le anticipazioni.

Cosa è successo nell’ultima puntata della fiction con Francesca Chillemi e Elena Sofia Ricci

Nell’ultima puntata andata in onda giovedì 9 marzo 2023 abbiamo visto gli episodi numero 17 e 18 (“Sempre con te” e “La forma dell’amore”). Suor Teresa procrastina continuamente il momento di chiamare i Servizi Sociali e Azzurra è positivamente stupita dal suo cambiamento ma le domanda quale sia la scelta migliore per Elia. Intanto Cate e Ludovica attraversano un momento difficile: Cate è nervosa per l’audizione al conservatorio, mentre Ludo non riesce a trovare l’uomo che potrebbe scagionare sua madre. E ancora. Nel secondo episodio della serata invece Elia incontra la sua nuova famiglia e sembra essersi pacificato all’idea di lasciare il convento. Intanto Suor Teresa si adopera a mettere in scena ‘l’infanzia di Gesù’ nel giorno della recita finale del coro e coinvolge Emiliano, Sara, Corinna e Marco, generando gelosie e competizioni tra le due coppie.

Anticipazioni finale di stagione Che Dio ci aiuti 7, trama episodi, cosa vedremo in tv nell’ultima puntata giovedì 16 marzo 2023

Diamo adesso uno sguardo a cosa vedremo in tv nell’ultima puntata. In onda saranno trasmessi gli episodi numero 19 e 20. Il primo si intitola “Dire fare impicciare” mentre il secondo, a seguire, “La ricerca della felicità“. Ebbene, secondo le anticipazioni Azzurra deve fare i conti con ciò che ha scoperto sul passato di Sara e lo condivide con Suor Teresa, che la frena sul fatto di rivelare la verità. Azzurra però non demorde e Suor Teresa chiama il Vescovo, facendogli presente la sua insubordinazione. Sara inoltre apprende la tragica notizia che riguarda Elia, nel frattempo Suor Teresa avverte i Servizi Sociali e condanna la scelta di Azzurra. La novizia, disperata, cerca conforto in Suor Angela e cerca la forza per perdonare e non giudicare Suor Teresa che, messa di fronte all’amore più puro, ha finalmente la possibilità di sanare il suo cuore ferito.

