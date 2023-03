Che Dio ci aiuti 7, trama episodi nona puntata: anticipazioni giovedì 9 marzo 2023

Che Dio ci Aiuti 7, cosa vedremo nella prossima puntata? E’ questa la domanda che tutti si fanno dopo la messa in onda degli ultimi episodi giovedì sera, 9 marzo. Tra sette giorni allora le vicende del convento proseguiranno e c’è attesa per capire come. Quale sarà la trama dei nuovi episodi? Scopriamolo insieme dando uno sguardo a tutte le anticipazioni.

Cosa è successo nell’ultima puntata della serie con Francesca Chillemi e Elena Sofia Ricci

Due gli episodi trasmessi il 2 marzo: il numero 15 dal titolo “La donna senza sonno” e il numero 16 “Non era destino“. Suor Teresa si è mostrata risoluta nel voler cercare una famiglia per Elia ma dire la verità al bambino si è rivelato più difficile del previsto. Elia ha trovato quindi conforto tra le braccia di Sara. Cate intanto è rimasta delusa dalla serata con Giuseppe nonostante le aspettative. Suor Teresa ha continuato a cercare ancora la famiglia giusta a cui affidare Elia, ma il suo rapporto con il nipote è sempre più stretto e si rende conto che è difficile lasciarlo andare. Emiliano, nel frattempo, ha iniziato a frequentare la sua ex-paziente Corinna e Sara, presa dalla gelosia, ha elaborato un piano. Azzurra ha capito presto la verità e ha spinto Sara ad essere sincera con Emiliano.

Anticipazioni Che Dio ci Aiuti 7, cosa vedremo nella puntata di giovedì 9 marzo 2023

Tra una settimana esatta vedremo in tv gli episodi numero 17 e 18. Il primo si intitola “Sempre con te”, il secondo, a seguire, “La forma dell’amore”. Ebbene, secondo le anticipazioni Suor Teresa procrastina continuamente il momento di chiamare i Servizi Sociali e Azzurra è positivamente stupita dal suo cambiamento ma le domanda quale sia la scelta migliore per Elia. Intanto Cate e Ludovica attraversano un momento difficile: Cate è nervosa per l’audizione al conservatorio, mentre Ludo non riesce a trovare l’uomo che potrebbe scagionare sua madre. E ancora. Nel secondo episodio della serata, mentre si avvicina sempre di più il finale di stagione di questo settimo capitolo, Elia incontra la sua nuova famiglia e sembra essersi pacificato all’idea di lasciare il convento. Intanto Suor Teresa si adopera a mettere in scena ‘l’infanzia di Gesù’ nel giorno della recita finale del coro e coinvolge Emiliano, Sara, Corinna e Marco, generando gelosie e competizioni tra le due coppie…

