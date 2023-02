Perché il Paradiso delle Signore oggi 13 febbraio non va in onda?

Oggi, lunedì 13 febbraio 2023, sarà un pomeriggio alquanto anomalo all’interno del palinsesto del primo canale della Rai, dal momento che il programma condotto dalla bravissima Serena Bortone andrà in onda per meno di un’ora, per la previsione solamente per 45 minuti a causa di una modifica all’interno della programmazione della messa in onda. Una riduzione però, che non riguarderà solamente il suo programma, perché anche il Paradiso delle Signore, normalmente previsto per le 16.00, dovrà rinunciare alla messa in onda. Ma perché? Scopriamolo insieme.

Cambiamenti nel palinsesto Rai 1 oggi 13 febbraio 2023

Nel dettaglio, pare che il motivo della riduzione temporale del programma sia dovuto alla messa in onda di un’edizione speciale del telegiornale per seguire gli sfogli delle elezioni regionali che si sono susseguite per tutta la giornata di ieri, ma anche oggi, fino alle 15.00, sia nel Lazio che in Lombardia. Insomma, gli appassionati del programma Oggi è un altro giorno dovranno salutare la sua conduttrice un po’ prima e dedicarsi al senso civico se lo vorranno.

Salta Il paradiso delle signore: pomeriggio anomalo per Rai1

Ma Serena Bortone non sarà l’unica a ricevere dei tagli al suo programma. C’è a chi è andata peggio. Come tutti i pomeriggi, ormai lo sappiamo, l’inizio di Oggi è un altro giorno è fissato per le 14.05, subito dopo la fine del telegiornale delle 13.30 e della sua appendice economica. Tuttavia, oggi, già a partire dalle 14.50 Serena Bortone abbandonerà lo studio a causa di una edizione speciale del giornale televisivo che si concentrerà, come abbiamo visto, delle elezioni regionali di Lazio e Lombardia. La diretta dell’edizione speciale occuperà il palinsesto per due ore, ragione per cui anche il Paradiso delle Signore salterà la sua programmazione, la quale solitamente va in onda tra le 16.00 e le 17.00. Solamente a metà pomeriggio si ristabilizzeranno le acque, tornando tutto regolare alla fine dell’edizione del TG1 delle 17.00 e il meteo.