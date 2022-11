Il Paradiso delle Signore oggi lunedì 28 novembre non va in onda: ecco perché e quando torna in tv

Non solo cambi per la La Vita in diretta di Alberto Matano e L’Eredità di Flavio Insinna. I Mondiali in Qatar, che hanno preso il via da oltre una settimana, stanno sconvolgendo i palinsesti Rai perché buona parte della programmazione è tutta dedicata alle partite. Quelle che stanno tenendo con il fiato sospeso il mondo. Oggi, proprio per questo motivo, i telespettatori dovranno fare a meno della soap opera di successo, Il Paradiso delle Signore.

Quando torna in onda Il Paradiso delle Signore?

Oggi, lunedì 28 novembre, subito dopo la trasmissione di Serena Bortone andrà in onda il TG1, poi la linea passerà alla partita di calcio che vedrà scendere in campo Brasile-Svizzera. Niente Vita in diretta. E niente Eredità. Alle 19.20 ci sarà il TG1, poi l’atteso match tra Portogallo e Uruguay. Per questo, quindi, non ci sarà spazio neppure per la soap opera, Il Paradiso delle Signore. Che tornerà in onda, salvo altri cambiamenti del palinsesto, lunedì 12 dicembre. Con nuovi e imperdibili episodi.

Come cambia il palinsesto Rai

Lunedì totalmente diverso dal solito. In realtà, però ci sarà una settimana di cambi: come già detto non solo il Paradiso delle Signore, anche la Vita in Diretta tornerà in onda lunedì 12 dicembre. In questi giorni dopo l’edizione del TG1, la linea passerà al pre-partita del Mondiale.