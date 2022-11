Perché L’Eredità non va in onda oggi? Quando rivedremo in tv Flavio Insinna

I Mondiali del Qatar modificano anche oggi il palinsesto di Rai 1. Non solo lo stop a “I Soliti Ignoti”, ma anche il Tg1 non andrà in onda alle 20, ma alle 19 e 20 e la Vita in diretta è spostata dalle 17.05 alle 18. Solo per la giornata di oggi l’Eredità, il quiz condotto da Flavio Insinna, non andrà in onda, ma tornerà regolarmente martedì 29 novembre, seppure con un cambio di orario.

Perché non va in onda l’Eredità

Nel pomeriggio di oggi a partire dalle 17 è infatti previsto il match Brasile-Svizzera e subito dopo il Tg 1 è prevista un’altra partita: Portogallo-Uruguay. Appuntamenti in serie che hanno visto la Rai costretta a far saltare lo show condotto da Insinna. Gli appassionati dell’Eredità dovranno aspettare fino a domani, 29 novembre per tornare a seguire il quiz.

Anche il Paradiso delle Signore è stato sospeso per due settimane per tornare in onda il 12 dicembre prossimo quando la soap tornerà a essere trasmessa regolarmente nella consueta fascia pomeridiana. A seguire non sono previste altre sospensioni, la soap continuerà a tenere compagnia il suo pubblico anche durante il periodo natalizio.