Perché domenica 27 novembre L’Eredità non va in onda? Quando ritorna Flavio Insinna su Rai 1

Continua ad essere stravolto, giorno dopo giorno, il palinsesto Rai (e non solo). Da una settimana i Mondiali di calcio, che si stanno tenendo in Qatar, hanno preso il via: l’Italia non partecipa, ma la Rai ha acquisito i diritti e alcune partite vengono trasmesse. Questo, però, vuol dire solo una cosa: molti programmi sono stati cancellati o slittano a orari diversi. Proprio come sta accadendo da qualche giorno a L’Eredità, il quiz game di Rai 1 che vede al timone Flavio Insinna.

Perché Domenica In non va in onda il 27 novembre 2022? Come cambia il palinsesto per i Mondiali, quando torna Mara Venier

Oggi L’Eredità va in onda su Rai 1?

Da una settimana L’Eredità sta andando in onda, ma in forma ridotta: Flavio Insinna, infatti, entra nelle case degli italiani alle 18.10, subito dopo la Vita in Diretta. E tiene compagnia al pubblico fino alle 19.20 circa, per dare poi la linea al TG1 e alle partite dei mondiali in programma. Oggi, però, i telespettatori dovranno fare a meno del quiz game e della sfida agguerrita, a colpi di parole e domande di cultura da rispondere.

Cosa andrà in onda domenica 27 novembre su Rai 1

Domenica sportiva su Rai 1. Oggi pomeriggio, infatti, alle 16.40 andrà in onda la partita dei mondiali tra Croazia e Canada, quindi non ci sarà spazio per l’Eredità. Alle 19.20, invece, la linea passerà al TG1, poi alle 19.45 si scenderà ancora in campo e ci sarà l’atteso match, quello tra Spagna e Germania. Flavio Insinna, salvo cambiamenti del palinsesto, tornerà in onda domani, a partire dalle 18.10.