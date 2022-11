Domenica In va in onda il 27 novembre 2022? Come cambia il palinsesto per i Mondiali, quando torna Mara Venier

Molti aspettano il fine settimana per rilassarsi sul divano, sintonizzarsi su Rai 1 e divertirsi con Mara Venier. Lei, la zia nazionale, che ogni domenica apre le porte del salotto di Domenica In, accoglie tanti ospiti in studio e fa trascorrere ore di leggerezza e spensieratezza ai telespettatori. Questa volta, però, non sarà così perché per via dei Mondiali in Qatar la Rai ha stravolto i palinsesti. E il pubblico dovrà fare a meno di Domenica In. Almeno il 27 novembre.

Perché Domenica In non va in onda il 27 novembre 2022?

Domenica In il 27 novembre non andrà in onda. E il pubblico dovrà fare a meno di Mara Venier. Questo perché subito dopo il TG1, alle 13.45 ci sarà il pre partita, poi alle 14 Belgio e Marocco scenderanno in campo. La domenica su Rai 1 sarà tutta sportiva: dopo quel match, alle 17 ci sarà Croazia-Canada, poi in serata alle 20 Spagna-Germania.

Quando rivedremo Mara Venier

Quella di domenica sarà, fortunatamente per il pubblico, una cosa temporanea. Salvo cambiamenti del palinsesto, infatti, Mara Venier tornerà a riempire le case degli italiani il 4 dicembre. Con tanti ospiti, musica e racconti di vita.