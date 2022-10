Domenica In, Mara Venier è stata diffidata da Romina Power: ecco perché e cosa è successo

Non sono mancati i colpi di scena a Domenica In. Sì perché mentre Mara Venier intervistava Loredana Lecciso, in studio con la figlia Jasmine, la padrona di casa ha ‘interrotto’ la showgirl e ha detto di non nominare Romina Power, l’ex moglie di Al Bano. Il motivo? Alla base ci sarebbe una diffida che Mara Venier ha ‘incassato’ dalla cantante.

Perché Mara Venier è stata diffidata da Romina Power

“Non nominiamo Romina perché ci querela” – ha tuonato Mara Venier nel corso della sua intervista, a cuore aperto, a Loredana Lecciso. Ha interrotto la showgirl e ha detto: “Non nominiamo perché ci querelano, non dobbiamo nominare niente, non si nomina per adesso, poi vediamo”. E lo ha detto infastidita, stizzita, lei che qualche anno fa non aveva certo nascosto di avere un rapporto speciale con Romina Power.

Poi la padrona di casa ha spiegato cosa è successo: “Preferisco non nominare Romina, siamo state diffidate da fare il suo nome. Tranquilla Romina e tanti auguri, che è il tuo compleanno cara”. Insomma, pare che il rapporto tra la Venier e la Power si sia incrinato: cosa è successo tra le due?

Hanno discusso?

Non è chiaro cosa sia successo tra le due, ma i telespettatori non possono certo dimenticare il rapporto d’amicizia che legava Mara Venier e Romina Power. Nel 2020, nel corso di un’intervista, nonostante la pandemia, la padrona di Domenica In si era avvicinata alla cantante e aveva ribadito il loro rapporto speciale, la loro vicinanza. Ora, però, Mara Venier pare sia stata diffidata. E il motivo ancora non è chiaro. Ma una certezza c’è: Loredana Lecciso, durante il suo racconto, non ha potuto nominare Romina Power, la prima moglie di Al Bano.