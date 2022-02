Romina Power: chi è, età, carriera, canzoni, altezza, figli, Al Bano, oggi, ultime notizie, Instagram

Torna il classico appuntamento della domenica con Verissimo, il salotto televisivo di Canale 5 più amato e seguito di sempre con Silvia Toffanin. Tra gli ospiti di oggi Romina Power, che si racconterà in un’intervista ritratto inedita, tra carriera e vita privata.

Romina Power: chi è, età, carriera

Romina Power è nata a Los Angeles il 2 ottobre del 1951, figlia degli attori cinematografici Tyrone Power e Linda Christian. Per i primissimi anni della sua vita ha vissuto negli Stati Uniti, ma dopo la morte prematura del padre è stata accudita dalla nonna materna in Messico. A 9 anni, insieme a sua sorella, sua madre e il suo patrigno, è arrivata in Italia dove ha concluso l’ultimo anno di studi elementari. Romina ha debuttato al cinema a 13 anni e in 4 anni ha partecipato a ben 14 film. A Roma, nel 1967, durante la lavorazione del film ‘Nel sole, un musicariello, ha incontrato il giovane Albano Carrisi. Nel 1966 Romina ha debuttato nel mondo discografico e nel 1970 si è sposata con il cantante pugliese Al Bano, con cui ha condiviso la carriera artistica.

Romina Power: la vita privata, figli, Al Bano

Romina Power si è sposata il 26 luglio del 1970 con il cantante Al Bano. La coppia ha quattro figli: Ylenia, Yari, Crister e Romina Jr Jolanda. La primogenita Ylenia è scomparsa tra il 31 dicembre 1993 e il 1 gennaio 1994 in circostanze misteriose mentre si trovava a New Orleans. Nel febbraio 1999, dopo tre anni dal ritorno alla carriera da solista, Al Bano si separa legalmente, dopo 29 anni di matrimonio dalla moglie e compagna artistica. La sentenza definitiva di divorzio è ufficializzata il 20 luglio 2012 dal tribunale di Brindisi.

Nel mese di ottobre 2013 Romina ha cantato con Al Bano per la prima volta dopo 16 anni. L’ultima esibizione insieme era stata del 1997 in Brasile davanti a Papa Giovanni Paolo II. Insieme, nel 2020, hanno partecipato come ospiti d’onore al Festival di Sanremo dove hanno presentato il nuovo singolo inedito, dopo 25 anni, Raccogli l’attimo scritto da Cristiano Malgioglio.

Romina Power: Instagram

Molto seguita su Instagram. Con il suo account @rominaspower vanta 226 mila followers.