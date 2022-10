Loredana Lecciso: chi è, età, carriera, Al Bano, oggi, figli, Instagram, ultime notizie

Come ogni domenica anche oggi i telespettatori possono stare tranquilli: dalle 14, su Rai 1, Mara Venier aprirà le porte della sua casa. E accoglierà nel salotto di Domenica In tanti ospiti, che si racconteranno a cuore aperto: dalla carriera alla vita privata. Tra di loro anche Loredana Lecciso, che sarà in studio con la prima figlia, Jasmine, nata dall’amore con Al Bano.

Dagli esordi al debutto di Loredana Lecciso

Loredana Lecciso è nata a Lecce il 26 agosto del 1972 ed è nota principalmente per la sua storia d’amore con il cantante Al Bano. Loredana Lecciso negli anni 2000 è salita agli onori delle cronache ed è comparsa in varie trasmissioni. Ha iniziato la sua carriera televisiva nella piccola emittente leccese Canale Otto, ma le prime apparizioni sulle emittenti nazionali coincidono con l’inizio della sua relazione con Al Bano. Nel 2004 Loredana ha partecipato al reality La Fattoria e, in coppia con la gemella Raffaella, al programma Domenica In e i Raccomandati. Inoltre, nel 2018 la Lecciso ha anche debuttato come attrice a teatro: ha preso parte allo spettacolo Le ultime parole di Cristo.

Le partecipazioni ai programmi tv

Loredana Lecciso, nel corso della sua carriera, ha preso parte a diverse trasmissioni tv. Ecco quali:

La Fattoria come concorrente

Striscia La Notizia come velina con la gemella Raffaelle

Buona Domenica come ospite fisso dal 2005 al 2006

L’Isola dei Famosi 7 come concorrente

Le donne lo sanno come co-conduttrice.

La passione per la musica è di famiglia

Non solo televisione e teatro nella sua vita: nel 2005 è uscito anche il suo primo singolo “Si vive una volta sola”, con un testo autobiografico e scritto dallo stesso autore di Julio Iglesias. Nel 2009 ha anche pubblicato una sua versione di Se mi lasci non vale, il successo di Luciano Rossi, inciso anche da Julio Iglesias.

Chi è l’ex marito, l’amore con Al Bano

Loredana Lecciso dal 1993 al 1996 è stata sposata con Fabio Cazzato. La coppia ha una figlia, Brigitta. Da Al Bano, invece, ha avuto altri due figli: Yasmine, nata nel 2001, e Albano Junior, detto Bido, nato nel 2002.

Instagram: Loredana Lecciso punta sui social

Loredana Lecciso ha un profilo Instagram e con l’account @loredanalecciso_ vanta oltre 200 mila followers.