Jasmine Carrisi, chi è la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso: età, canzoni, oggi, fidanzato e Instagram

Come ogni domenica l’appuntamento su Rai 1 è solo uno: quello con Domenica In. Mara Venier anche oggi, per iniziare al meglio il nuovo mese, accoglierà in studio tanti ospiti e tra di loro ci saranno anche Loredana Lecciso e sua figlia Jasmine Carrisi, che ripercorreranno alcuni momenti delle loro vite accanto ad Albano Carrisi. Jasmine, poi, che ha seguito le orme del papà, si esibirà sulle note del suo nuovo singolo, l’ultimo: ‘Nessuno mai’.

Jasmine Carrisi nata dall’amore tra Al Bano e Loredana Lecciso

Jasmine Carrisi è nata dall’unione tra il cantante Al Bano e Loredana Lecciso: è la loro prima figlia. È nata il 15 giugno del 2011, sotto il segno dei Gemelli, a Cellino San Marco. Sappiamo che è alta 166 cm e ha 20 anni. Jasmine ha da sempre una grande passione per la musica ed è molta legata alla sua famiglia allargata.

L’amore immenso per la musica

Nella vita Jasmine, seppur piccola, è un’attrice e cantante e ha debuttato nel mondo della musica con il singolo “Ego”. A 17 anni, invece, nel 2018, ha interpretato il ruolo di Isabella D’Aragona nel film La dama e l’ermellino. Con sua madre, tra l’altro, è stata molte volte ospite da Barbara D’Urso. Nel 2020 Jasmine, in coppia con il padre Al Bano, ha vestito i panni del giudice nel programma di Rai 1 The Voice Senior. E ora è di nuovo sul ‘pezzo’: ha pubblicato da poco l’ultimo singolo ‘Nessuno mai’.

Chi è il fidanzato Alessandro Greco

Jasmine Carrisi sembra essere molto riservata sulla sua vita privata. Si vociferava di un suo presunto flirt con il figlio di Biagio Antonacci, ma la bella Jasmine sembrerebbe essere felicemente innamorata e fidanzata con Alessandro Greco. Sui social tante le foto che li ritraggono insieme.

Jasmine Carrisi punta tutto su Instagram

Jasmine Carrisi è molto seguita su Instagram. Con il suo profilo ufficiale (@jasminecarrisi) vanta oltre 100 mila followers.