Flavio Insinna: chi è, età, carriera, chi è la compagna, figli, Instagram, ultime news, A muso duro

Tutto pronto per la classica puntata della domenica con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi di Mara Venier anche il conduttore Flavio Insinna, che interverrà per presentare il nuovo film per la tv di Rai 1 ‘A muso duro’. Film che racconta la storia del medico Antonio Maglio, l’ideatore delle Para Olimpiadi nel 1960.

Dall’esordio al successo di Flavio Insinna

Flavio Emanuele Insinna (Roma, 3 luglio 1965) è un attore e conduttore televisivo italiano. Siciliano di Vallelunga Pratameno da parte di padre, nel 1986, dopo avere tentato senza successo di entrare nell’Arma dei Carabinieri, si è iscritto alla scuola di recitazione di Alessandro Fersen e nel 1990 si è diplomato al “Laboratorio di esercitazioni sceniche” diretto da Gigi Proietti a Roma. Lavora sia in teatro che al cinema. Tra i suoi film ricordiamo: Metronotte (con Diego Abatantuono, regia di Francesco Calogero) e Il partigiano Johnny (con Stefano Dionisi, regia di Guido Chiesa).

Le interpretazioni più famose

Tra le sue interpretazioni più popolari c’è quella del capitano dei Carabinieri Flavio Anceschi, interpretato per cinque stagioni nella fortunata serie tv Rai Don Matteo con Terence Hill e Nino Frassica. Ha successivamente interpretato in altre due fiction della Rai le figure di don Bosco e di don Pappagallo (una delle 335 vittime dell’eccidio alle Fosse Ardeatine nel marzo 1944). Nel settembre 2006 esordisce come conduttore televisivo nel programma Affari tuoi. Il programma ottiene ottimi ascolti, riuscendo a superare in numerose occasioni Striscia la notizia, garantendo una rinascita al programma che in primavera, prima di lui, aveva subito un netto calo di ascolti.

I riconoscimenti e i lavori recenti

Grazie a questo programma Insinna ha ottenuto grandi consensi e grazie al quale il 27 gennaio 2007 è stato premiato con un Telegatto come personaggio rivelazione del 2006. Sempre nel 2007 ha preso parte come ospite alla serata finale del Festival di Sanremo. Dopo due edizioni, Insinna ha lasciato la conduzione di Affari tuoi nel giugno del 2008 per dedicarsi al teatro.

Per due stagioni ha interpretato il ruolo del commissario Diego Santamaria nel telefilm di Rai 1 Ho sposato uno sbirro e nel 2009 ha recitato nella pellicola cinematografica Ex per la regia di Fausto Brizzi. Dal 24 settembre 2018 Insinna è il nuovo conduttore de L’Eredità. Durante il periodo 2018 – 2019 partecipa come ospite ricorrente al programma Vieni da me, condotto da Caterina Balivo. Il 18 maggio 2019 conduce con Federico Russo l’Eurovision Song Contest, su Rai 1, in prima serata. Sempre nello stesso mese partecipa come “ballerino per una notte” nel programma Ballando con le stelle.

Chi è la moglie, figli e vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Flavio Insinna è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, ma negli anni passati era finito sui giornali di gossip per quel matrimonio annullato con l’autrice televisiva Mariagrazia Dragani. I due avevano annunciato di voler convolare a nozze nel 2016, poi però l’amore è giunto al capolinea. Ora pare che il conduttore dell’Eredità sia impegnato con Adriana Riccio, un’ex concorrente veneta di Affari tuoi. La coppia non ha figli.

Instagram: Flavio Insinna punta sui social

Uno dei suoi migliori amici è stato Fabrizio Frizzi, a cui ha dedicato una bellissima lettera durante i funerali. Ha un cane che si chiama Flò e una gatta, che vediamo spesso sul suo profilo Instagram. Possiede anche una pagina Facebook.