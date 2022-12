Oggi è un altro giorno va in onda lunedì 26 dicembre 2022? Orario e ospiti 

Questo pomeriggio, ovvero il 26 Dicembre 2022, ossia Santo Stefano, andrà in onda una nuova puntata di “Oggi è un altro giorno”, con la conduzione della presentatrice Serena Bortone. L’appuntamento è previsto per le ore 14,05 su Rai 1, subito dopo la diretta del TG1 e prima della trasmissione “Il Paradiso delle signore”, arrivata alla 66esima punta e la quinta stagione.

Gli ospiti di “Oggi è un altro giorno” su Rai 1

Anzitutto, l’account Twitter di “Oggi è un altro giorno” ci comunica gli “affetti stabili” presenti oggi in studi. Infatti, a commentare le storie dei personaggi famosi nel noto programma Rai ci saranno Jessica Morlacchi, ex cantante dei Gazzosa, Valerio Scanu, Laura Freddi e il cantante Antonio Mezzancella. In studio, come ospiti da intervistare ci saranno Alessandro Egger e Toni Villfor, freschi di partecipazione a Ballando con le Stelle e che parleranno della cocente sconfitta al talent show, che peraltro ha fatto molto discutere gli internauti su Twitter.

Sempre da Ballando con le Stelle, ci sarà spazio anche per un’intervista ad Angelo Madonia, ballerino e attuale fidanzato della speaker radiofonica italo-francese Ema Stokholma. Sicuramente Angelo dovrà raccontare della sua storia d’amore nata con Ema tra un ballo e l’altro, oltre poi le impressioni a freddo legate al risultato riportate nel talent show condotto da Milly Carlucci. Tra gli invitati in trasmissione, anche l’altro ballerino Samuel Peron: racconterà il suo primo Natale da padre, oltre che l’esperienza di aver ballato con la simpatica Iva Zanicchi.

Ci sarà spazio anche per la figlia di Little Tony, ovvero Cristina Ciacci, che interverrà a “Oggi è un altro giorno” in compagnia di Manuel Salvi: entrambi, compagni nella vita di tutti i giorni, racconteranno probabilmente storie legate alla proprio quotidianità familiare. In ultimo, sarà ospite Padre Enzo Fortunato, che recentemente si è distinto per il lavoro televisivo denominato “In cammino – nei luoghi del Natale”.