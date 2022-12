Perché Oggi è un altro giorno non va in onda giovedì 15 e venerdì 16 dicembre 2022? Data prossima puntata

Dovranno fare a meno di Oggi è un altro giorno e di Serena Bortone i telespettatori, quelli che di solito, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14 si sintonizzano su Rai 1. Tra racconti di vita, musica, grandi emozioni e ospiti pronti a mettersi a nudo, tra carriera e vita privata. Oggi, giovedì 15 dicembre, e domani, venerdì 16, il programma non andrà in onda. E questa volta non per via di alcuni scioperi, come è successo in passato.

Al posto di Oggi è un altro giorno la maratona Telethon

Oggi è un altro giorno di Serena Bortone non andrà in onda. Il motivo? Rai 1, subito dopo il TG1 delle 13, lascerà spazio a un’iniziativa importante e benefica, cioè la maratona Telethon. Che durerà ben due ore, dalle 14 alle 16, poi i telespettatori potranno seguire, come sempre, le avventure de Il paradiso delle Signore.

Quando torna in onda

Come ha fatto sapere la trasmissione, oggi su Rai 1 continua la maratona Telethon Italia: chiunque può sostenere la ricerca e donare al 45510 perché basta veramente poco per aiutare. Serena Bortone con Oggi è un altro giorno, invece, ritornerà in onda lunedì prossimo, il 19 dicembre, sempre a partire dalle 14 e in diretta. Con tanti nuovi ospiti pronti a raccontarsi a cuore aperto.

Cosa andrà in onda oggi su Rai 1

Subito dopo il TG1, quindi, andrà in onda la maratona Telethon, poi ci sarà il classico appuntamento con la soap opera di successo Il paradiso delle signore. A seguire un breve TG1, poi la Vita in Diretta che terrà compagnia al pubblico fino alle 18.45, quando in tv tornerà Flavio Insinna e la sua Eredità. Dopo il classico TG1 delle 20 e i Soliti Ignoti, andrà in onda in prima serata un film del ciclo ‘Purché finisca bene’, dal titolo ‘Se mi lasci ti sposo’. Insomma, un palinsesto vario e ampio. Come sempre!