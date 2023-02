Il Paradiso delle Signore oggi 27 febbraio 2023 non va in onda? Cosa cambia su Rai 1

A seguito della morte di Maurizio Costanzo avvenuta lo scorso venerdì – il noto giornalista è spirato all’età di 84 anni – il palinsesto della reti Mediaset è andato incontro ad alcune modifiche. In primis, venerdì il seguito dating show condotto da sua moglie, Maria De Filippi, non è andato in onda. Analogo discorso per C’è posta per te e per il talent di Amici, rispettivamente previsti per sabato sera e domenica pomeriggio su Canale 5. Ora, alla luce del fatto che i funerali del noto giornalista di terranno oggi, lunedì 27 febbraio, a partire dalle ore 15 presso la chiesa degli artisti in Piazza del Popolo a Roma, ulteriori stravolgimenti potranno riguardare il palinsesto delle reti Mediaset ma anche quelli della Rai. Cerchiamo di fare chiarezza.

Funerali Maurizio Costanzo: orario e dove seguirli oggi in tv

I cambiamenti della programmazione di Rai 1

Le esequie del celebre conduttore e giornalista saranno trasmesse oggi a partire dalle 14 su Canale 5 nella trasmissione Verissimo condotta da Silvia Toffanin che in collaborazione con il TG 5 trasmetterà lo speciale ‘Ciao Maurizio’. Alla luce di ciò, anche in questo lunedì il celebre dating show Uomini e Donne non sarà trasmesso ed un simile discorso potrà poi valere per il daytime di Amici. Tuttavia, rispetto a quest’ultimo, al momento non c’è ancora nessuna certezza. Questi alcuni dei cambiamenti che nel corso di questi delicati giorni hanno caratterizzato i palinsesti delle reti Mediaset. Ma a cambiare in vista della trasmissione in diretta dei funerali di Costanzo non saranno soltanto i palinsesti della Mediaset.

Il paradiso della Signore e Oggi è un altro giorno

Trasmessi anche sulla televisione di Stato in diretta a partire dalle 15, cosa cambia per la programmazione di Rai 1? Per fare posto e seguire la cerimonia funebre di Maurizio Costanzo la soap il Paradiso delle Signore non andrà in onda e l’episodio previsto per oggi sarà invece trasmesso domani, martedì 28 febbraio. Inoltre anche il talk di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno – in diretta su Rai 1 a partire dalle 14- andrà sì in onda ma in una versione ridotta così da lasciare spazio, alle 15, all’ultimo saluto a Maurizio Costanzo.