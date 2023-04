Il Paradiso delle Signore 8: quando inizia, cast attori e anticipazioni

Arrivano le anticipazioni per la nuova stagione de “Il Paradiso delle Signore”, arrivata all’ottava stagione. Come sappiamo, la serie televisiva sta mostrando, per televisione, le conclusioni della settimana stagione. Nonostante ciò, già sul web trapelano delle importanti informazioni, o semplici rumors, legate alla nuova stagione che uscirà. Riguardo alle “voci di corridoio”, le grandi novità potrebbero rientrare nella sfera di quelle personalità che comporranno il cast di attori per il proseguo della storia.

Il Paradiso delle Signore 8: le anticipazioni

A dare qualche “rumors” su quello che potrebbe essere l’ottava stagione della serie televisiva, è l’attore Roberto Farnesi. Nella serie, il suo personaggio compare su Rai Uno nelle vesti del commendatore Umberto Guarnieri. Ormai siamo vicini al finale delle settima stagione su televisione, con il finale stagionale previsto per la prima settimana di maggio 2023. Come menzionato dagli uffici della Rai, la puntata dovrebbe andare in onda il 5 maggio sera su Rai Uno. Quello che Farnesi fa attendere, per il proseguo della storia, è la presenza di grandi colpi di scena e soprattutto sorprese.

Dovrebbero esserci degli sviluppi nella coppia di Marco e Stefania, che realmente potrebbero diventare marito e moglie. Un’ipotesi che sarebbe gradita anche ai fan della serie televisiva, visto che anche sul web avevano manifestato di volere un simile finale o sviluppo per loro. Vedremo se la fonte sarà affidabile, oppure il cast cerca di sviarci sul reale sviluppo di questa storia. Come sappiamo, i due hanno affrontato diversi problemi durante la settima stagione, quindi un matrimonio si preannuncerebbe il miglior finale possibile per questa coppia. C’è da dargli conto? Chissà, forse risulta una cosa troppo telefonata a un occhio attento di un professionista del mondo televisivo, facendo immaginare una precisa strategia di comunicazione per sviare il pubblico da una reale conclusione di questa narrazione. Bisognerà aspettare l’anno prossimo per vedere cosa succederà.