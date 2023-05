Antonella Clerici: ‘Un cantante mi ha detto che so di sugo’, chi è e cosa è successo a Sanremo 2010

Nelle ultime ore è arrivata una dichiarazione choc da parte di Antonella Clerici che, nel salutare il suo pubblico alla fine dell’ultima puntata di È sempre mezzogiorno, ha voluto sfruttare l’attenzione mediatica per spezzare una lancia a favore di Benedetta Rossi, la quale proprio di recente ha pubblicato un video, con tanto di lacrime, nel quale ha manifestato una certa apprensione ed inquietudine a causa di alcuni commenti che deriverebbero dai suoi haters. Cosa è successo insomma? Vediamo di capirci qualcosa.

Antonella Clerici: chi è, anni, carriera, curiosità, vita privata, chi è il compagno Vittorio, figlia

Antonella Clerici, cosa ha detto dopo il video di Benedetta Rossi?

La famosa food blogger, insomma, è stata bersagliata dai suoi haters, e così Antonella Clerici ha voluto difenderla, o quantomeno farle sentire tutto il suo supporto, e ha raccontato per l’occasione anche un aneddoto che ha lasciato tutti senza parole. Nel racconto, Antonella Clerici ha fatto riferimento ad un cantante – al momento ancora sconosciuto – il quale nel 2010 si era rifiutato di partecipare al Festival di Sanremo proprio perché alla conduzione c’era lei. Proseguendo il racconto, però, quel che ha lasciato maggiormente di stucco è stata la motivazione addotta dall’artista e che ha lasciato tutti di stucco. Cosa aveva detto?

“Io non ci vado perché la Clerici sa troppo di sugo”

Un’affermazione molto bassa, per questo la Clerici ha deciso di raccontarlo, anche per stigmatizzare atteggiamenti simili. E così, salutando il suo pubblico, la conduttrice ha detto, anzitutto che “La cucina non deve essere snob, ma pop“, e poi ha aggiunto la personalissima esperienza sul quel passato Festival di Sanremo 2010: “Intanto nessuno ha voluto farlo con me per tanti motivi, ma c’è stato un cantante, di cui non dirò mai il nome, che disse: “Io non ci vado perché la Clerici sa troppo di sugo”.