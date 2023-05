Da noi a ruota libera, chi sono gli ospiti di domenica 7 maggio 2023: anticipazioni puntata

Come ogni domenica che si rispetti l’appuntamento su Rai 1, subito dopo Domenica In della zia ‘nazionale’ Mara Venier, è solo uno. Ed è quello con Da noi a ruota libera, il programma che vede alla conduzione, ormai da anni, Francesca Fialdini. Un programma in cui ogni domenica si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni, che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto. L’appuntamento è per il 7 maggio su Rai 1, a partire dalle 17.20 circa. Ma ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti.

Donatella Rettore a Da noi a ruota libera domenica 7 maggio 2023

Stando alle anticipazioni e al comunicato ufficiale Rai, questa settimana come ospite di Francesca Fialdini ci sarà anche Donatella Rettore, una delle cantautrici più poliedriche, con successi come “Splendido splendente” e “Kobra”, che ha da poco ricevuto dall’Università Iulm il diploma honoris causa del master in Management delle risorse artistiche. Lei si racconterà a cuore aperto con la padrona di casa senza tralasciare nessun aspetto della sua vita.

Tutti gli altri ospiti di Francesca Fialdini

Ma non finisce qui. Tra gli ospiti della puntata anche Natasha Stefanenko, attrice e conduttrice tv, che parlerà anche del suo debutto come scrittrice con il thriller autobiografico, ispirato a una storia vera nella Russia degli anni Novanta, “Ritorno nella città senza nome”, in uscita il prossimo 16 maggio. E ancora, Francesca Fialdini accoglierà Daniela Ferolla, volto di numerosi programmi tv di grande successo di ascolti come “Linea verde Life”, che conduce con Marcello Masi su Rai1. E per finire in studio domenica 7 maggio arriverà anche Laura Calafiore, la fast painter vincitrice della seconda edizione di “Dalla strada al palco”, il programma di Rai2 condotto da Nek dedicato agli artisti di strada, che ha ottenuto un grande successo.

Dove vedere le repliche

Tutte le puntate di Da noi a ruota libera, lo ricordiamo, sono disponibili in replica sul portale Rai Play (e gratuitamente). Intanto, l’appuntamento con la prossima puntata è per domenica 7 maggio, a partire dalle 17.20 circa.