Donatella Rettore: chi è, età, carriera, canzoni, Sanremo 2022, marito, Instagram, testo di Chimica con Ditonellapiaga

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno. Tra gli ospiti anche Donatella Rettore, reduce dal suo successo a Sanremo 2022 con Ditonellapiaga e la loro ‘Chimica’.

Donatella Rettore al Festival di Sanremo 2022: carriera e canzoni

Donatella Rettore è nata a Castelfranco Veneto l’8 luglio del 1953. Figlia di una nobildonna e attrice goldoniana, Teresita Pisani, e del commerciante Sergio Rettore. Donatella si è diplomata con il massimo dei voti all’istituto tecnico commerciale per periti aziendali corrispondenti in lingue estere, ma ha da sempre coltivato la sua passione per la musica. A 10 anni, infatti, ha creato il suo primo complessino, I Cobra, con il quale si esibiva nelle parrocchie cantando le canzoni di Caterina Caselli. Dopo la maturità, Donatella si è trasferita a Roma e nel 1973 è diventata la spalla del tour estivo di Lucio Dalla, che l’ha introdotta al mondo della musica. La sua carriera decolla negli anni ’70 e negli anni ’80 è all’apice del successo.

Chi è il marito di Donatella Rettore e Instagram

Donatella dal 2005 è sposata con Claudio Rego, un musicista. I due sono legati da oltre 40 anni, ma non hanno figli. A Vanity Fair la cantante ha raccontato di aver perso un bambino e di non aver voluto più provare ad averne un altro.

Donatella Rettore e Ditonellapiaga, testo e video della canzone ‘Chimica’ del Festival di Sanremo 2022

Si chiama “Chimica” la canzone con cui Donatella Rettore e Ditonellapiaga saliranno sul palco della 72° edizione del Festival di Sanremo. Di seguito il testo completo:

E non so bene come dirlo

Come farlo

Ma ne parlo seriamente

E non conviene se lo fingo

Se lo canto

Se lo urlo tra la gente

E non mi basta avere un cuore

Per provare dell’amore veramente

E non mi servono parole per un poco di piacere è solamente

Una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

E non c’è dove oppure quando

Solo fango ed un impianto travolgente

E non c’è anticipo o ritardo

E se rimango vengo ripetutamente

E non m’importa del pudore

Delle suore me ne sbatto totalmente

E non mi fare la morale

Che alla fine, se Dio vuole è solamente

Una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

E non c’è iodio oppure zinco

È solo marmo bianco e muscoli bollenti

E non c’è podio che non vinco

È solo cardio

E conta spingere sui tempi

E non mi serve una Ferrari

Se non vali come fante a fari spenti

Ma no non contano gli affari

Siamo chiari e se compari i coefficienti

È una questione di

Trovare quello giusto

Quello che guardi e per un po’

Solo un po’

Solo un po’

Il mondo fuori è un ricordo alla fine

Se ho gli occhi nei tuoi occhi

E le tue labbra sulle mie labbra

La mano sulla coscia incalza

E credimi ti dico sì

È solo una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

(Testo Tv Sorrisi e Canzoni)

Significato

Chimica è una specie di electro pop, che parla di amore fisico, del sesso libero, quello senza inibizioni, sfrenato.