Ditonellapiaga: chi è, età, vero nome, Sanremo 2022 con Donatella Rettore, litigio, chi è il fidanzato, canzoni, Instagram, testo e video di Chimica

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Ditonellapiaga, reduce dal successo al Festival di Sanremo 2022 con Donatella Rettore.

Ditonellapiaga: chi è, età, vero nome, di dov’è e canzoni

Ditonellapiaga è il nome d’arte di Margherita Carducci, giovane cantante nata nel 1997 a Roma. Si è avvicinata alla musica grazie al teatro, ha pubblicato diversi EP e a fine 2021 ha pubblicato insieme a Fulminacci il brano Non ti perdo mai . Nel 2022 è salita palco dell’Ariston con Donatella Rettore sulle note di ‘Chimica’, una canzone già tormentone.

Ditonellapiaga: chi è il fidanzato, vita privata

Non abbiamo informazioni sulla sua vita privata, non sappiamo se sia fidanzata o meno. La giovane cantautrice è molto riservata, gelosa quasi della sua sfera sentimentale e sui social non fa trapelare nulla.

Ha un profilo Instagram e con l’account @ditonellapiaga vanta oltre 77 mila followers.