Claudio Rego, chi è il marito di Donatella Rettore: età, lavoro, figli, data di nascita, foto e biografia del musicista

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Donatella Rettore, ma conosciamo meglio il marito, Claudio Rego!

Claudio Rego, chi è il marito di Donatella Rettore: età, lavoro

Claudio Rego. E’ lui il marito di Donatella Rettore, la famosa cantante che recentemente è salita sul palco dell’Ariston con Ditonellapiaga. Del compagno sappiamo che è un musicista romano e i due sono sposati dal 2005 dopo oltre 40 anni insieme. La coppia non ha figli: a Vanity Fair la Rettore ha raccontato di aver perso un bambino e di non aver voluto più provare ad averne un altro.

Claudio Rego e Donatella Rettore: il matrimonio

Claudio Rego e Donatella Rettore si sono conosciuti nel 1977 e insieme hanno scritto anche alcuni dei brani celebri della cantante, come Cobra. Si sono sposati nel 2005, ma dal lontano 1977 non si sono più separati. Complici e innamorati come non mai.

Chi è Donatella Rettore?

Donatella Rettore è nata a Castelfranco Veneto l’8 luglio del 1953. Figlia di una nobildonna e attrice goldoniana, Teresita Pisani, e del commerciante Sergio Rettore. Donatella si è diplomata con il massimo dei voti all’istituto tecnico commerciale per periti aziendali corrispondenti in lingue estere, ma ha da sempre coltivato la sua passione per la musica. A 10 anni, infatti, ha creato il suo primo complessino, I Cobra, con il quale si esibiva nelle parrocchie cantando le canzoni di Caterina Caselli. Dopo la maturità, Donatella si è trasferita a Roma e nel 1973 è diventata la spalla del tour estivo di Lucio Dalla, che l’ha introdotta al mondo della musica. La sua carriera decolla negli anni ’70 e negli anni ’80 è all’apice del successo.