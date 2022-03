Pechino Express 2022, chi è Natasha Stefanenko: età, carriera, altezza, chi è la figlia Sasha Sabbioni, dove vive, marito, Instagram

Sta per tornare sul piccolo schermo Pechino Express, che per la prima volta debutterà su Sky. Alla conduzione del reality, tutto all’insegna dell’avventura, Costantino della Gherardesca, mentre tra le coppie in gara c’è quella di ‘Mamma e figlia’, formata da Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni.

Chi è Natasha Stefanenko e cosa fa oggi

Natasha Stefanenko è nata a Sverdlovk il 18 aprile del 1969 ed è una nota attrice, conduttrice televisiva ed ex modella russa naturalizzata italiana. Dopo una laurea in ingegneria metallurgica ha partecipato, nel 1992, al concorso The Look of the Year: lo ha vinto e da lì ha iniziato a muovere i primi passi come modella trasferendosi in Italia. Ha lavorato in campo pubblicitario, poi in televisione e ha debuttato anche come attrice sul grande schermo. E’ alta 1,87 m e pesa circa 72 kg. Tra i programmi televisivi da lei condotti figurano: Per tutta la vita, Target, Festivalbar, mentre tra le miniserie ricordiamo Nebbie e delitti su Rai 2.

Chi è il marito Luca Sabbioni: figlia, matrimonio

Natasha Stefanenko è sposata con l’ex modello e imprenditore marchigiano Luca Sabbioni. Dal loro amore nel 2000 è nata Sasha. Insieme vivono a Sant’Elpidio a Mare.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @natasha_stefanenko vanta 221 mila followers.