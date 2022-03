Pechino Express 2022, chi è Sasha Sabbioni: età, data di nascita, Instagram, nuoto, fidanzato della figlia di Natasha Stefanenko

Sta per tornare sul piccolo schermo Pechino Express, che per la prima volta debutterà su Sky. Alla conduzione del reality, tutto all’insegna dell’avventura, Costantino della Gherardesca, mentre tra le coppie in gara c’è quella di ‘Mamma e figlia’, formata da Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni.

Chi è Sasha, la figlia di Natasha Stefanenko

Sasha Sabbioni è la figlia di Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni. E’ nata ad Ancona nel 2000, ha 22 anni e di lei sappiamo che ha frequentato il liceo a Los Angeles, poi è tornata in Italia per frequentare l’Università. Pratica nuoto, è bellissima e come la mamma sfila sulle passerelle.

Chi è il padre Luca Sabbioni

Il padre di Sasha è Luca Sabbioni, marito da tempo della bella conduttrice ed ex modella Natasha Stefanenko. Il papà è un ex modello, che oggi lavora come imprenditore nel mondo delle calzature.

Chi è il fidanzato

Non abbiamo molte informazioni, sembrerebbe essere single. O meglio, dai social non fa trapelare nulla!

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @sabbionisasha vanta oltre 26 mila followers.