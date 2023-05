Domenica In, chi sono gli ospiti di domenica 14 maggio 2023: anticipazioni puntata

Come ogni domenica che si rispetti l’appuntamento su Rai 1 è solo uno. Ed è quello, come sanno bene gli affezionati telespettatori, con Domenica In, il salotto televisivo che ormai da anni vede alla conduzione la ‘zia nazionale’ Mara Venier. Tra musica, divertimento, ospiti vip pronti a mettersi a nudo e a raccontarsi a cuore aperto. Ma ecco tutte le anticipazioni, cosa vedremo domenica 14 maggio, proprio nel giorno della festa della mamma, a partire dalle 14!

Claudio Baglioni a Domenica In il 14 maggio 2023

Stando alle anticipazioni riportate in esclusiva, come sempre, su TvBlogo, domenica 14 maggio la puntata di Domenica In si aprirà con Claudio Baglioni, che sarà ospite e protagonista di tutta la prima parte della trentacinquesima puntata. Il cantautore romano, che con le sue canzoni ha fatto sognare e cantare intere generazioni, il 15, il 16 e il 17 maggio sarà al cinema con ‘Tutti su! Buon compleanno Claudio”, un film evento nato dal progetto musicale ‘Dodici Note- Tutti su’. Lui si racconterà a cuore aperto, dalla carriera all’amore, senza tralasciare nessun aspetto.

Tutti gli altri ospiti di Mara Venier, da Eleonora Daniele ad Adriano Panatta

Ma non finisce certo qui. Dopo l’ampio spazio dedicato a Claudio Baglioni, tra musica e ricordi, la padrona di casa accoglierà in studio Eleonora Daniele, volto delle mattine di Rai 1 e che, anche nella prossima stagione, vedremo al timone di Storie Italiane. La conduttrice e giornalista sarà in studio con la figlia Carlotta, proprio nel giorno della festa della mamma. E ancora, da Mara Venier anche il tennista Adriano Panatta, che si racconterà con l’amata moglie Anna Bonamigo.

Marina Cicogna e Rocco Papaleo ospiti a Domenica In

Per lo spazio dedicato al cinema, invece, Mara Venier accoglierà in studio la produttrice cinematografica Marina Cicogna, che ha da poco ricevuto il David di Donatello alla carriera e che è nelle librerie con ‘Ancora spero’, un’autobiografia scritta con Sara D’Ascenzo. Sempre per il cinema, dalla zia nazionale arriverà, ancora una volta, Rocco Papaleo, nelle sale con il suo film ‘Scordato’. L’appuntamento con Domenica In, quindi, è per il 14 maggio in diretta su Rai 1, a partire dalle 14: siete pronti?