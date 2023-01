Andrew Howe, chi è il campione di salto in lungo: età, oggi, il ritiro, mamma, fidanzata, foto e Instagram

Dopo la pausa estiva i fan possono tirare un sospiro di sollievo perché è tutto pronto per la prima e imperdibile puntata del 2023 di Verissimo. Silvia Toffanin, come sempre, accoglierà in studio molti ospiti, che si racconteranno a cuore aperto, dalla carriera all’amore. Proprio come farà Andrew Howe, campione di salto in lungo, che si metterà a nudo e ripercorrerà tutta la sua brillante carriera. Costellata di successi.

Dagli esordi al debutto di Andrew Howe

Andrew Howe è nato a Los Angeles il 12 maggio del 1985 ed è un noto lunghista e velocista italiano, detentore del record nazionale sia outdoor che indoor del salto in lungo. Sappiamo che è nato da un calciatore statunitense di origini tedesche e da Renè Felton, un’ostacolista afroamericana: la coppia, però, si è lasciata quando il bimbo aveva appena 18 mesi. Nel 1990 la mamma si è sposata in seconde nozze con un italiano, Ugo Besozzi di Castelbesozzo, un saltatore con l’asta, e la famiglia si è trasferita a Rieti. A livello giovanile, quindi, Andrew ha iniziato a praticare diverse discipline, poi è entrato nella società reatina dell’Atletica Studentesca CA.RI.RI e ha iniziato a dedicarsi alle varie specialità dell’atletica leggera.

I successi e i record

A 15 anni Andrew è emergo nel salto in alto, poi nel 2000 ha vinto il titolo italiano cadetti nel salto in lungo e ha iniziato a collezionare un successo dopo l’altro. Nel 2004 in Italia, poi ai Mondiali Juniores di Grosseto, il giovane atleta si è imposto con la doppia medaglia d’oro sui 200 metri piani e nel salto in lungo. Nel 2006, invece, è diventato primo campione italiano assoluto indoor nel salgo in lungo e nel 2007 ha vinto due titoli italiani assoluti indoor ad Ancona, salto in lungo e staffetta 4×200 metri. Dopo una serie di infortuni, nel 2010 è tornato a gareggiare, poi si è dovuto fermare di nuovo. Ma non ha mollato: si è ripreso e ha continuato a inseguire la sua più grande passione.

In carriera Andre Howe, nel salto in lungo, è stato campione europeo a Goteborg 2006 e campione europeo indoor a Birmingham 2007, nonché vicecampione mondiale a Osaka 2007. A livello giovanile, invece, è stato campione mondiale under 20 a Grosseto 2004 sia nel salto in lungo che nei 200 metri piani. Lui, inoltre, fa parte del gruppo sportivo dell’Aeronautica militare ed è allenato da Maria Chiara Miliardi: in precedenza era allenato dalla madre. Presenza fondamentale nella sua vita.

La malattia della mamma

Nell’ultimo periodo Andrew ha dovuto fare i conti anche con la terribile malattia della mamma e parlerà di questa pagina dolorosa della sua vita proprio nel salotto di Verissimo. “Mia madre ha avuto un ictus due mesi e mezzo fa. Lei viveva a lavorava in America, quando ho ricevuto la telefonata alle 2 di notte ero con amici e non ho voluto dire niente a nessuno. Il giorno dopo sono partito per Los Angeles, era il minimo che potessi fare. Lei per tutta la vita è stata forte, per me ora dovevo esserlo io per lei”.

Il ritiro di Andrew Howe

Dopo una vita di successi e una carriera brillante, Andrew Howe ha deciso di ritirarsi. E lo dirà proprio ai microfoni di Verissimo. “Ho deciso di smettere di fare atletica leggera” – dirà il campione, che oggi ha 37 anni. E che continuerà sicuramente ad allenarsi, ma senza gareggiare più.

Chi è la fidanzata Giuseppina

Andrew Howe sembrerebbe essere fidanzato con Giuseppina Palluzzi: lei è al suo fianco da circa 10 anni e proviene dal mondo dell’atletica. Anche la ragazza è di Rieti.

Instagram di Andrew Howe

Andrew Howe è su Instagram e con l’account @_andrewhowe_ vanta oltre 34 mila followers.