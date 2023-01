Andrew Howe, chi è la mamma René Felton: età, carriera, ictus, marito, foto

Dopo la pausa natalizia i telespettatori possono stare sereni perché oggi, dopo settimane di stop, ritorna in onda Verissimo. Per inaugurare il 2023 e dare il benvenuto al nuovo anno. Tra gli ospiti, che Silvia Toffanin è pronta ad accogliere in studio, anche il campione di salto in lungo Andrew Howe, che si racconterà a cuore aperto. E senza freni. Dalla carriera alla decisione di ritirarsi a 37 anni fino all’amore incondizionato per la mamma René.

Cosa sappiamo su René Felton

René Felton è nata a Greensburg il 9 aprile del 1960 ed è un’allenatrice di atletica leggera statunitense naturalizzata italiana, nonché madre e tecnico per anni di Andrew Howe, campione di salto in lungo. Della donna sappiamo che, dopo aver ottenuto il diploma, si è sposata in California, dove si è laureata all’UCLA. Durante gli studi si è allenata sotto la guida del campione olimpico Tommie Smith, poi è diventata un’ostacolista di discreto livello.

Le competizioni

René ha partecipato a diverse competizioni di atletica master, nella specialità dei 100 metri ostacoli, dove vanta un personale di 14”40 stabilito il 21 luglio del 1997, nella categoria W40. A Poway, in California, a 45 anni, è tornata a correre. Attualmente vive ad Anguillara Sabazia.

L’amore per i figli

Nel 1985 René è diventata mamma di Andrew Howe, che oggi è vicecampione mondiale e campione europeo di salto in lungo. Andrew è nato dall’amore con il suo primo marito, Andrew Howe Sr, calciatore statunitense di origini tedesche, dal quale si è separata un anno e mezzo dopo. René, poi, ha conosciuto l’astista italiano Ugo Besozzi: i due si sono innamorati, si sono sposati e René si è trasferita a Rieti. Nel 1990, da quell’amore, è nato Jeremy, oggi ostacolista e atleta. Perché l’atletica è di casa.

L’ictus, come sta oggi

Nell’ultimo periodo Andrew, che oggi si racconterà da Silvia Toffanin, ha dovuto fare i conti anche con la terribile malattia della mamma e parlerà di questa pagina dolorosa della sua vita proprio nel salotto di Verissimo. “Mia madre ha avuto un ictus due mesi e mezzo fa. Lei viveva a lavorava in America, quando ho ricevuto la telefonata alle 2 di notte ero con amici e non ho voluto dire niente a nessuno. Il giorno dopo sono partito per Los Angeles, era il minimo che potessi fare. Lei per tutta la vita è stata forte, per me ora dovevo esserlo io per lei”.

Commovente la dedica che il campione le ha fatto sui social. “Quello che ti è accaduto non ti fermerà perché sei una forza della natura; io, mio fratello e tutte le persone che ti vogliono bene saremo lì passo passo ad aiutarti, come hai fatto tu con noi. Tornerai a camminare, a ridere, a ballare, che è sempre stato il tuo vero amore, ma soprattutto ritornerai ad essere te stessa, anche se la strada sarà molto difficile. Io ce la metterò tutta per aiutarti a tornare a casa, in Patria, ma anche per metterti nelle migliori condizioni per recuperare da questo maledetto ictus. Ti voglio bene mamma, senza di te non sarei quello che sono”.