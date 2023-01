Verissimo, anticipazioni sabato 7 e domenica 8 gennaio 2023: chi sono gli ospiti, l’intervista a Giovanna Civitillo

Dopo le tre puntate speciali, che hanno tenuto compagnia ai telespettatori anche durante le feste natalizie, il conto alla rovescia si può attivare perché mancano davvero pochissimi giorni alla messa in onda di Verissimo. Che darà così il benvenuto al nuovo anno, con nuove storie da raccontare e nuovi ospiti da accogliere in studio, nel salotto televisivo più amato di sempre. Silvia Toffanin, padrona indiscussa del programma, è pronta e sabato 7 e domenica 8 gennaio su Canale 5 andranno in onda le prime due puntate del 2023. Ma chi arriverà come ospite? E chi deciderà di raccontarsi a cuore aperto, senza freni, dalla carriera alla vita sentimentale?

A che ora inizia Verissimo a gennaio 2023?

Nuovo anno sì, ma abitudini che restano. Sabato 7 e domenica 8 gennaio 2023 Silvia Toffanin terrà compagnia al pubblico di Canale 5 e lo farà, come sempre, a partire dalle 16.30. La conduttrice intratterrà i suoi telespettatori fino alle 18.45 circa, con nuove storie, interviste inedite. Ed emozioni, così come colpi di scena, che non mancheranno. Tutte le puntate, lo ricordiamo, sono disponibili in replica sul portale Mediaset Play.

Gli ospiti di Silvia Toffanin

Non c’è ancora nessuna certezza, forse è troppo presto e sugli ospiti che daranno il benvenuto al 2023 c’è mistero. Chi siederà di fronte alla padrona di casa per raccontarsi e mettersi a nudo? Molto probabilmente da Silvia Toffanin arriverà Sara Daniele, la figlia del grande Pino, scomparso anni fa proprio in questo periodo. Ma sarà davvero così o si tratta solo di un gossip?

L’intervista a Giovanna Civitillo

Ma non finisce certo qui. Negli ultimi giorni, ora che si avvicina l’inizio del Festival di Sanremo 2023, non è fatto altro che parlare di un’ipotetica ospitata di Silvia Toffanin, nei panni di conduttrice sul palco dell’Ariston. Ma così non è, la notizia è stata smentita. Nonostante questo, però, i rapporti tra Amadeus e la Toffanin sono distesi e sereni, al punto che domenica 8 gennaio a Verissimo ci sarà Giovanna Civitillo, moglie del conduttore del Festival. Che si racconterà a cuore aperto.

Tra gli ospiti anche Giulia Salemi, voce del popol web del Grande Fratello Vip, e il suo compagno Pierpaolo Pretelli.

Articolo in aggiornamento