C’è Posta per Te 2023, anticipazioni prima puntata: ospiti e storie di stasera

Il conto alla rovescia si può attivare, l’attesa è quasi finita e stasera tutti i fan si potranno accomodare sul divano e sintonizzarsi su Canale 5. Sì perché subito dopo Striscia la Notizia, andrà in onda la prima e imperdibile puntata di C’è Posta per Te, il people show di successo che da anni, ormai, appassiona il pubblico. E vede al timone della trasmissione Maria De Filippi, tra storie da raccontare, tradimenti, famiglie da riavvicinare e grandi colpi di scena.

La prima puntata di C’è Posta per Te stasera in tv

Sono davvero tante le storie che la De Filippi anche quest’anno, per iniziare al meglio il 2023, racconterà in studio. E tante le persone che si succederanno dinanzi alla busta in quello che è, a tutti gli effetti, un romanzo popolare, che porta alla luce sentimenti e conflitti familiari. Come al solito non mancheranno gli ospiti vip. E questa sera si partirà ‘col’ botto.

Charlize Theron e Massimo Ranieri come ospiti?

Non è ancora certo, ma è probabile che questa sera arrivino come ospiti Charlize Theron, nota attrice di fama mondiale e Massimo Ranieri, una delle voci più belle della musica italiana. Potrebbero esserci, però, anche Can Yaman, l’amato attore turco, e il re degli chef stellati, Antonino Cannavacciuolo. Non ci resta che seguire la puntata per scoprirlo!

Il tradimento, la storia di Stefano a C’è Posta per Te

Stando alle anticipazioni e ai primi video diffusi dal profilo social della trasmissione, la De Filippi questa sera partirà da un tradimento. Una ragazza ha chiesto l’aiuto al programma per ricucire il rapporto con il marito Stefano, che dall’altra parte della busta ha iniziato a raccontare i fatti. “Doveva capirlo prima di fare determinate azioni. Prima che la trovassi io sotto casa di questa persona e lei sopra”. I due riusciranno a riconciliarsi? Maria De Filippi, come sempre, ce la metterà tutta. L’appuntamento con la prima e imperdibile puntata di C’è Posta per Te è per stasera, intorno alle 21.40 su Canale 5: si potrà seguire in tv o in streaming sul portale Mediaset Play.