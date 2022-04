Ferzan Ozpetek: chi è, età, carriera, film, chi è il marito, libri, frasi, Le Fate Ignoranti, Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi anche il regista Ferzan Ozpeteck, che ripercorrerà la sua carriera di film di successo e poi, insieme ad alcuni attori del cast, presenterà la serie tv ‘Le fate ignoranti’, tratta dall’omonimo film del 2001.

Chi è il regista, la biografia

Ferzan Ozpetek è nato a Istanbul il 3 febbraio 1959, nel quartiere di Fener, da una famiglia della borghesia locale. Nel 1976 si è trasferito a Roma per studiare Storia del cinema alla Sapienza: qui ha frequentato corsi di Storia dell’Arte e del Costume all’Accademia Navona oltre che corsi di regia all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico. Ha iniziato ad avvicinarsi al mondo del cinema collaborando come assistente e aiuto regista con Massimo Troisi, Maurizio Ponzi, Ricky Tognazzi, Francesco Nuti.

Il debutto

Il suo debutto cinematografico è avvenuto nel 1997 con il film Il bagno turco, una coproduzione tra Italia, Spagna e Turchia. Il film ha ottenuto grande successo di critica e pubblico e ha vinto numerosi premi. Due anni dopo, il regista ha realizzato Harem Suare, ambientato nella sua terra natale, mentre nel 2001 ha diretto Le fate ignoranti.

Le fate ignoranti

Nel 2001, come anticipato, ha diretto il film Le fate ignoranti, interpretato da Margherita Buy e Stefano Accorsi, una commedia agrodolce che ha affrontato temi come l’amicizia e l’omosessualità. Il film ha ottenuto grande successo al botteghino, si è dimostrato uno dei titoli più importanti dell’anno e ha vinto numerosi premi, tra cui 3 Globi d’oro e 4 Nastri d’argento, mentre l’attrice Margherita Buy è stata candidata ai David di Donatello. Ora il film diventerà una serie tv, che ha vede come protagonisti Cristiana Capotondo, Eduardo Scarpetta e tanti altri attori di rilievo.

Quando esce e cast

La serie, diretta da Ferzan Ozpetek, è stata ideata da Gianni Romoli. Sono 8 gli episodi e il primo trailer è stato pubblicato il 2 febbraio 2022, mentre la fiction verrà pubblicata tra qualche giorno, il 13 aprile prossimo, sulla piattaforma Disney +. Nel cast: Cristiana Capotondi, Luca Argentero, Eduardo Scarpetta, Serra Yilmaz, Ambra Angiolini, Anna Ferzetti.

Film e romanzo

Tra i suoi film di successo ricordiamo: Mine vaganti, commedia che racconta le vicissitudini familiari di una famiglia di Lecce, La finestra di fronte, che ha avuto ottimo riscontro di pubblico e critica, Cuore sacro, Saturno contro, Allacciate le cinture. Regista sì, ma anche scrittore. Nel 2013 ha pubblicato il suo primo romanzo, Rosso Istanbul, un libro autobiografico incentrato sul rapporto tra il regista e la madre.

Chi è il marito, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Il 27 settembre 2016, nella sala consiliare del Campidoglio di Roma, Ferzan si è unito civilmente a Simone Pontesilli con cui conviveva da 14 anni.

Chi è Simone Pontesilli

Simone Pontesilli è il marito del regista: dopo 14 anni di convivenza si sono detti sì il 27 settembre del 2016. Non abbiamo molte informazioni su di lui perché la coppia ha scelto di tenere lontano dai riflettori e dal gossip il loro amore, ma a un’intervista all’Huffington Post Ferzan ha raccontato: “Odio quando mi chiamano marito. Sposato non è esatto, non c’è matrimonio in Italia. Io non ho un marito, ma un compagno di vita, un compagno di viaggio”.

Curiosità

Vive a Roma.

Gli hanno conferito il Premio San Gennaro ed è molto devoto al Santo.

Nel 2019 ha firmato la campagna pubblicitaria realizzata per i 10 anni dell’Alta Velocità.

Instagram

Ha un profilo Instagram e con l’account @ferzanozpetek vanta oltre 500 mila followers.