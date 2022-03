Ricky Tognazzi: chi è, età, carriera, film, figli, Simona Izzo, prima moglie, Instagram, altezza, fratelli

Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata di Oggi è un altro giorno, il daily appuntamento su Rai 1. Con la conduzione di Serena Bortone, nello studio, si interfacceranno tanti ospiti per raccontare aspetti privati e pubblici della loro vita. Tra i vari nomi della puntata di oggi Ricky Tognazzi.

Chi è Ricky Tognazzi, carriera e film

Ricky Tognazzi, all’anagrafe Riccardo Tognazzi, è nato a Milano il 1 maggio 1955 sotto il segno del Toro. ed è un noto attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico. Figlio degli attori Ugo Tognazzi e Pat O’Hara (celebre ballerina irlandese), Ricky ha tre fratelli, nati dai due successivi matrimoni del padre, Thomas Robsahm, Gianmarco e Maria Sole Tognazzi. Fin da piccolo ha frequentato molti set cinematografici, poi Ricky ha studiato in Inghilterra e al DAMS di Bologna. Nel 1975 si è diplomato presso l’Istituto di Stato per la Cinematografia e Televisione Roberto Rossellini di Roma. Ha iniziato a lavorare come aiuto regista per Luigi Comencini, Pupi Avanti e Maurizio Ponzi.

Il debutto

Nel 1987 ha debuttato come regista con Fernanda, episodio della serie televisiva Piazza Navona progettata da Ettore Scola. Si è confermato, negli anni, uno degli autori cinematografici italiani più importanti della sua generazione. Tra le sue interpretazioni come attore ricordiamo invece: Piccoli equivoci, La famiglia, Ultrà, La Scorta, Vite Strozzate, Una storia semplice, Il cielo in una stanza, In questo mondo di ladri e tanti altri. Per il piccolo schermo, invece, ha girato le fiction I giudici – Excellent Cadavers, il Papa buono, L’isola dei segreti – Korè, Mia madre, il caso Enzo Tortora e nel 2021 ha diretto, insieme alla moglie, Svegliati amore mio, su Canale 5, che aveva come protagonista l’attore Raul Bova.

Chi è la moglie, figli e vita privata

Ricky Tognazzi è stato sposato con Flavia Toso e la coppia ha avuto una figlia, Sarah. Nel 1995 Ricky ha sposato la collega Simona Izzo, attrice, doppiatrice e regista di successo. I due, che hanno deciso di non avere figli, sono una coppia non solo nella vita, ma anche sul set.

Chi è Simona Izzo? Il matrimonio

Simona Izzo e Ricky Tognazzi si sono sposati nel 1995, entrambi provenivano da grandi amori ma quel che è nato tra di loro è ancora eterno. Simona prima di Ricky era stata fidanzata con Antonello Venditti, lui invece sposato con Flavia Toso dalla quale ha avuto anche una figlia di nome Sarah.

La loro è una storia d’amore incredibile: “Lei stava dirigendo un film e quindi ordinava di fare delle cose. Un giorno mi ha “ordinato” di darle un bacio e da lì è iniziata” ha ricordato Ricky Tognazzi parlando del loro primo bacio. Il grande passo, però, non è stato immediato. Simona Izzo ha spiegato perché: “Undici anni a chiedere il matrimonio. Non si era sposato, io avevo avuto il divorzio da Venditti e chiedevo il grande passo, anche per i nostri figli, mentre c’era mio padre che mi accusava di essere una concubina. Insistere funziona, è una teoria che si può applicare a tutto e di mio sono molto sfacciata. Ho approfittato di un lungo viaggio a Nizza in macchina, verso Genova ha ceduto ma abbiamo rischiato l’incidente…”.

Curiosità

Ricky Tognazzi, proprio come il padre, è tifoso del Milan e nel 1997 è stata la voce narrante nel brano Ieri, prima traccia del CD Ulisse della Premiata Forneria Marconi. E’ dichiaratamente ateo, ma ha sempre ammesso di ammirare figure religiose come San Tommaso, papa Giovanni XXIII e Papa Francesco.

Instagram

Potete seguire Ricky anche su Instagram al suo account @rickytog