Francesca Chillemi: chi è, età, carriera, Miss Italia, Viola come il mare, marito, figlia, Can Yaman e Instagram

Tutto è ormai pronto per l’attesissima puntata di oggi, sabato 17 settembre, con il salotto pomeridiano di Canale 5 in compagnia della bellissima Silvia Toffanin. A Verissimo, oggi, saranno tantissimi gli ospiti che si racconteranno davanti alle telecamere, tra questi anche la famosa Francesca Chillemi. Scopriamo qualche dettaglio sul suo conto, continuate a leggere!

Chi è: cenni biografici

La bella e brava Francesca Chillemi è un’attrice di successo, ex Miss Italia e show girl italiana, tra le altre cose. Lei è di origini siciliane ed ha avuto la fortuna di iniziare prestissimo la sua carriera: a soli 18 anni, infatti, viene subito eletta Miss Italia.

Miss Italia nel 2003

Un grandissimo successo avvenuto nell’anno 2003, in seguito al quale la Chillemi ha iniziato prima a lavorare come modella, e poi anche come attrice, recitando in serie televisive di grande successo, come Un medico in famiglia.

Esordio come attrice

Nell’anno 2009, invece, debutta sul grande schermo interpretando alcuni ruoli in diversi film, a fianco anche di attori del calibro di Checco Zalone. Malgrado la sua giovane età, ad oggi è già madre di una splendida bambina che ha chiamato Rania.

Nome completo: Francesca Chillemi

Francesca Chillemi Nascita: 25 luglio 1985 – Barcellona Pozzo di Gotto, Italia

25 luglio 1985 – Barcellona Pozzo di Gotto, Italia Segno zodiacale: Leone

Leone Altezza: 1,71 m

1,71 m Partner: Stefano Rosso (2015-presente), Francesco Scianna (2010-2011)

Stefano Rosso (2015-presente), Francesco Scianna (2010-2011) Genitori: Salvatore Chillemi, Maria Sciotto

La relazione con Stefano Rosso

Francesca Chillemi è fidanzata ufficialmente e convive con Stefano Rosso, figlio del fondatore del marchio di moda Diesel. Il loro amore è stato sancito anche dalla nascita di una figlia, Rania, nata nel 2016. Ad oggi, Francesca vive felicemente a New York, trasferitasi insieme al compagno.

Il presunto flirt con Can Yaman

mostra del cinema di Venezia. I due non solo erano vestiti in modo coordinato, ma sembrava anche esserci dell’intesa. Fresca e recente è il gossip secondo cui tra lei e Can Yaman ci sia stato del tenero in occasione della. I due non solo erano vestiti in modo coordinato, ma sembrava anche esserci dell’intesa.

