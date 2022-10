Viola come il mare, anticipazioni ultima puntata: trama episodi venerdì 4 novembre 2022

Ha appassionato migliaia e migliaia di telespettatori, ma Viola come il mare, serie tv di successo di Canale 5, è quasi giunta al capolinea. E venerdì prossimo, il 4 novembre, salvo cambiamenti del palinsesto andrà in onda l’ultima e imperdibile puntata. Cosa succederà alla protagonista? Riuscirà a incontrare il padre? E con l’ispettore Demir nascerà l’amore?

Trama episodi dell’ultima puntata di Viola come il mare

Stando alle anticipazioni, nella sesta e ultima puntata Viola sarà sempre più delusa da Don Andrea, ma cercherà di andare avanti. E dovrà indagare su un nuovo caso: un uomo sta cercando la figlia scomparsa. E questo porterà la giornalista a fare delle scoperte sul caso di Demir, quello sul traffico di esseri umani. L’ispettore, inoltre, è sempre più convinto che ci sia qualcuno che, da infiltrato, sta cercando di depistare le sue indagini. Viola cercherà di capire qualcosa in più e si troverà in pericolo.

Demir (interpretato da Can Yaman) cercherà di aiutarla, interverrà in prima persona per salvarla. I due riusciranno a lasciarsi andare alla passione?

Dove vedere le repliche

Tutte le repliche di Viola come il mare, lo ricordiamo, sono disponibili sul portale (in streaming e gratuitamente) Mediaset Play.